Até quando vai o Auxilio Brasil de 400 reais e calendário de pagamentos

Para quem deseja saber saber até quando vai o Auxilio Brasil de 400 reais, lá vai uma boa notícia: o valor deve ser permanente, ou seja, será o pagamento mínimo aos beneficiários. Para passar a valer, o presidente Jair Bolsonaro precisa sancionar a MP (Medida Provisória) nº 1.076, que viabiliza o pagamento.

Até quando vai o Auxilio Brasil de 400 reais

Após ser sancionado por Bolsonaro, até quando vai o Auxilio Brasil de 400 reais será o valor mínimo permanente. Dessa forma, a quantia será paga não só em 2022, como também nos anos seguintes; o governo chegou a pagar um benefício médio de R$ 217.

Inicialmente, Bolsonaro cogitou pagar os quatrocentos reais apenas neste ano, mas após discussão no congresso, os parlamentares apostaram no longo prazo. Com a mudança, o governo federal terá que cobrir a despesa de R$ 41,15 bilhões anualmente.

Para chegar aos R$ 4o0, o Auxílio Brasil faz a soma dos seguintes benefícios do extinto “renda básica”: Primeira Infância, Composição Familiar, Superação da Extrema Pobreza e Compensatório de Transição. Cada família só pode receber uma parcela por vez do valor extra, junto com o Auxílio Brasil .

Tem direito ao benefício federal as famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105,00 (cento e cinco reais), e as em situação de pobreza com renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210,00 (cento e cinco reais e um centavo e duzentos e dez reais).

Calendário de pagamentos de maio – Até quando vai o Auxilio Brasil de 400 reais

18 de maio – Beneficiários com NIS de final 1

19 de maio – Beneficiários com NIS de final 2

20 de maio – Beneficiários com NIS de final 3

23 de maio – Beneficiários com NIS de final 4

24 de maio – Beneficiários com NIS de final 5

25 de maio – Beneficiários com NIS de final 6

26 de maio – Beneficiários com NIS de final 7

27 de maio – Beneficiários com NIS de final 8

30 de maio – Beneficiários com NIS de final 9

31 de maio – Beneficiários com NIS de final 0

Calendário Auxílio Brasil em junho – Até quando vai o Auxilio Brasil de 400 reais

Para número do benefício final 1: 17 de junho de 2022;

Para número do benefício final 2: 20 de junho de 2022;

Para número do benefício final 3: 21 de junho de 2022;

Para número do benefício final 4: 22 de junho de 2022;

Para número do benefício final 5: 23 de junho de 2022;

Para número do benefício final 6: 24 de junho de 2022;

Para número do benefício final 7: 27 de junho de 2022;

Para número do benefício final 8: 28 de junho de 2022;

Para número do benefício final 9: 29 de junho de 2022;

Para número do benefício final 0: 30 de junho de 2022.

Como se inscrever no Auxílio Brasil?

A primeira regra para receber o Auxílio Brasil, que é um programa permanente, é que a família precisa estar inscrita na base de dados do governo, o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Além disso, o cadastro precisa estar atualizado. Para se inscrever no CadÚnico, é necessário comprovar renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 606) e renda familiar de até três salários (R$ 3.636).

No entanto, nem todos os cidadãos inscritos no CadÚnico têm direito ao Auxílio Brasil. O programa é destinado a quem se encontra em situação de extrema pobreza ou de pobreza. Por isso, para ingressar no benefício, é essencial comprovar a renda, além de seguir outras regras, como a comprovação de frequência escolar de menores de 21 anos, comprovação de esquema vacinal completo de crianças até 7 anos de idade e realização de acompanhamento pré-natal caso haja alguma gestante no grupo familiar.

A consulta da situação cadastral no CadÚnico pode ser feita pelo pelo site ou aplicativo do CadÚnico no celular ou pelo telefone 0800 707 2003 (ligação gratuita). Já para saber se a família está na lista de pagamentos do Auxílio Brasil, é preciso acessar o aplicativo do programa ou o app Caixa Tem.

Em caso de dúvidas, há três canais de atendimento. O número 121, do Ministério da Cidadania, reúne informações e é a central para denúncias. O número 111 é o canal de Atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal, e congrega informações sobre o cartão e o saque do benefício. Também é possível acompanhar as principais informações sobre o benefício pelo aplicativo Auxílio Brasil, da Caixa Econômica Federal.