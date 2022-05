FGTS extraordinário de R$ 1 mil: pagamentos caem dias 11 e 14 de maio

O calendário do Saque Extraordinário do FGTS tem valor do saque de até R$ 1 mil por trabalhador, considerando a soma dos saldos disponíveis de todas as suas contas do FGTS.

É aguardada uma nova rodada do FGTS extraordinário de R$ 1 mil para trabalhadores que possuem o saldo em conta ativa ou inativa. A liberação é realizada de acordo com o mês de nascimento do trabalhador e os pagamentos continuam no mês de maio e junho.

O próximo saque extraordinário do FGTS será liberado no dia 11 de maio, quarta-feira, e outro no sábado, 14 de maio.

Quem tem direito ao saque do FGTS extraordinário de R$ 1 mil:

O valor do saque é de até R$ 1 mil por trabalhador, considerando a soma dos saldos disponíveis de todas as suas contas do FGTS. O crédito do Saque Extraordinário do FGTS será realizado em Conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela CAIXA em nome dos trabalhadores.

Não estarão disponíveis para saque os valores que estiverem bloqueados na conta do FGTS, como garantia de operações de crédito de antecipação do Saque Aniversário, por exemplo.

O Saque Extraordinário do FGTS ocorrerá uma única vez, considerando o saldo disponível na data de realização do débito na conta do Fundo, até o limite de R$ 1 mil por trabalhador.

Se o titular possuir mais de uma conta do FGTS, o saque é feito na seguinte ordem: primeiro, as contas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela conta que tiver o menor saldo; em seguida, as demais contas vinculadas, com início pela conta que tiver o menor saldo.

O Saque Extraordinário do FGTS será creditado em Conta Poupança Social Digital de titularidade do trabalhador.

Após o crédito dos valores, já será possível pagar boletos e contas, utilizar o cartão de débito virtual para pagamento em lojas, sites ou aplicativos, além de fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos pagando com o QR code nas maquininhas, tudo por meio do aplicativo CAIXA Tem.

O valor também poderá ser transferido para outras contas bancárias da CAIXA ou de outro banco. O cliente também pode realizar transações por meio do Pix, além de efetuar saque nos terminais de autoatendimento da CAIXA e nas casas lotéricas.

Calendário do FGTS extraordinário de R$ 1 mil

Calendário de pagamento do FGTS extraordinário

Nascidos em: Recebem a partir de: Janeiro 20/04 (qua) Fevereiro 30/04 (sáb) Março 04/05 (qua) Abril 11/05 (qua) Maio 14/05 (sáb) Junho 18/05 (qua) Julho 21/05 (sáb) Agosto 25/05 (qua) Setembro 28/05 (sáb) Outubro 01/06 (qua) Novembro 08/06 (qua) Dezembro 15/06 (qua)

