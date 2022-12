Até R$ 750? Previsão de quanto vai ser o Bolsa Família 2023

Cumprindo uma promessa de campanha, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai voltar a chamar o Auxílio Brasil de Bolsa Família 2023, programa que foi criado em seu primeiro mandato no Palácio do Planalto, no ano de 2003. A PEC da Transição, aprovada em primeiro turno na última terça-feira, deve garantir o valor do benefício proposto por Lula. Saiba qual será o valor do Bolsa Família e quando o benefício começa a ser liberado.

Quanto o governo Lula vai pagar de Bolsa Família em 2023?

Atualmente, as mais de 21 milhões de famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil recebem R$ 600 por mês de benefício e a expectativa da equipe de Lula é de que o valor seja o mesmo, porém com um adicional de R$ 150 para as famílias que têm pelo menos uma criança com menos de 6 anos de idade.

No entanto, será necessário aguardar a aprovação da chamada PEC da Transição, que passa por apreciação da Câmara dos Deputados e depois deverá ser promulgada pelo Congresso Nacional, para saber qual será o valor oficial do Bolsa Família a partir de janeiro. Isso porque o orçamento de 2023 não prevê o pagamento do benefício de R$ 600. A PEC busca aumentar o teto de gastos para permitir a manutenção do valor.

Quais serão as datas de pagamento em janeiro?

Como aguarda a aprovação da PEC para divulgar o valor do Bolsa Família a partir de janeiro de 2023, o governo eleito ainda não definiu os detalhes do benefício. No entanto, a expectativa é de que o calendário de pagamento seja mantido nos mesmos moldes do Auxílio Brasil. Com exceção de alguns meses em que houve adiantamento, os repasses costumam ser feitos nos últimos dez dias úteis de cada mês. A ordem de pagamento é definida de acordo com o número do NIS.

Caso o calendário de pagamento do Bolsa Família seja mantido em janeiro, portanto, as datas devem ser as seguintes:

NIS final 1 – 18 de janeiro;

NIS final 2 – 19 de janeiro;

NIS final 3 – 20 de janeiro;

NIS final 4 – 23 de janeiro;

NIS final 5 – 24 de janeiro;

NIS final 6 – 25 de janeiro;

NIS final 7 – 26 de janeiro;

NIS final 8 – 27 de janeiro;

NIS final 9 – 30 de janeiro;

NIS final 0 – 31 de janeiro.

O que é o Bolsa Família?

Criado em 2003 pelo então presidente Lula, o Bolsa Família é um benefício de transferência de renda destinado às famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade. Durante o governo Bolsonaro, no entanto, o benefício passou a ser chamado de Auxílio Brasil, mas sofreu poucas alterações em relação ao anterior.

Atualmente, segundo informações do Ministério da Cidadania, são mais de 21 milhões de famílias atendidas pelo benefício. Esses grupos familiares são os que:

- Estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico);

- Estão em situação de extrema pobreza (com renda per capita de até R$ 105);

- Estão em situação de pobreza (com renda de até R$ 210 por pessoa) e tem pelo menos uma gestante ou menor de 21 anos no grupo familiar.

A inclusão na lista de beneficiários é automática.

Como saber se estou inscrito no CadÚnico para receber o Bolsa Família 2023?

Os brasileiros que quiserem saber se estão com o cadastro atualizado e válido no CadÚnico podem fazer a consulta por meio do site meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico. A consulta também pode ser feita no app Meu CadÚnico, disponível nas lojas de aplicativos de celulares Android e iOs. Além disso, o cidadão pode entrar em contato com a central de atendimento do Ministério da Cidadania pelo número 0800 707 2003 – opção 5. A ligação é gratuita.

Para inscrever a família que ainda não está no CadÚnico e entrar para a lista do Bolsa Família, o responsável familiar deve agendar atendimento no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo e levar a documentação de todos os membros da família, além de comprovante de residência, comprovante de matrícula escolar de crianças e jovens e comprovante de vacinação das crianças. Famílias que tem gestantes devem comprovar a realização do acompanhamento pré-natal.

Pente-fino no CadÚnico

Conforme já foi sinalizado pela equipe de Lula, o CadÚnico deverá passar por um pente-fino logo no início do novo governo. A ideia é evitar fraudes e garantir que o benefício seja repassado às famílias em situação de vulnerabilidade que mais necessitam do repasse.

Segundo informações publicadas pelo jornal Correio Braziliense, Tereza Campelllo, uma das coordenadoras da equipe de transição, disse que devido ao fato de que milhões de famílias deverão ser chamadas para fazer o recadastramento no CadÚnico e isso deve gerar filas já no início do ano. “A pessoa não vai receber e o que ela vai fazer? Vai no Cras tentar saber o que aconteceu”, disse.

A cada dois anos ou sempre que há alteração de renda ou no grupo familiar, os responsáveis pelas famílias precisam atualizar os dados no cadastro. Se isso não acontecer, o benefício pode ser bloqueado.