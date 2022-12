4 formas de consultar o Bolsa Família de 2023

O governo eleito aguarda a aprovação da PEC da Transição, que deve garantir o valor do Bolsa Família 2023 em R$ 600 já a partir de janeiro, mas quem recebe atualmente o Auxílio Brasil não deve se preocupar por enquanto, já que provavelmente o pagamento do benefício vai seguir os mesmos critérios no próximo ano.

Portanto, para fazer a consulta do Bolsa Família 2023, basta acessar as informações do Auxílio Brasil. Veja como.

Como fazer a consulta do Bolsa Família 2023?

Os beneficiários do Bolsa Família que desejam saber se estão aptos ao programa, datas de pagamento ou outras informações, pode fazer a consulta de 4 formas:

Pelo celular com internet

- Busque o aplicativo oficial do Auxílio Brasil na loja de aplicativos do celular e faça o download;

- Se ainda não tiver feito o cadastro, digite as informações necessárias para se cadastrar. Também é possível acessar com a senha do app do Caixa Tem;

- Depois, basta consultar as informações disponíveis já na tela inicial do aplicativo para saber se o benefício está liberado ou bloqueado;

Consulta pelo telefone

- Quem não tem acesso à internet pode fazer a consulta Auxílio Brasil também pelo telefone da Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania no número 121.

Pelo site do governo federal

- Pela internet, o site do Dataprev tem uma área destinada para a consulta do Bolsa Família.

- Ao clicar em "Meus Benefícios", o usuário é levado à página do governo federal (gov.br), onde pode saber sobre os benefícios liberados. O endereço do Dataprev é: cadunico.dataprev.gov.br.

Presencialmente nas agências da Caixa

- A principal recomendação para quem quer fazer a consulta do Bolsa Família 2023 é evitar ir até as agências bancárias, a fim de evitar filas. No entanto, é possível fazer a consulta diretamente em uma unidade da Caixa Econômica Federal. O banco também atende por telefone no número 111 e pelo WhatsApp no número 0800 104 0104.

Para fazer a consulta do Bolsa Família 2023, é preciso estar com o CPF em mãos.

Quem tem direito a receber o benefício?

Se os critérios para o Bolsa Família 2023 continuarem os mesmos que atualmente determinam as famílias que têm direito a receber os R$ 600 do Auxílio Brasil, o benefício vai para as famílias:

- Em situação de extrema pobreza (com renda de até R$ 105 per capita) ou de pobreza (com renda até R$ 205, desde que tenham pelo menos uma gestante ou um menor de 21 anos no grupo familiar);

- Cujo responsável familiar tenha um CPF ativo;

- Inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico).

Depois, é preciso aguardar a aprovação do benefício por parte do governo federal.

O que vai mudar no pagamento para 2023?

Além do nome, que volta para Bolsa Família, outras mudanças foram anunciadas pela equipe do presidente eleito.

- Parcela fixa permanente de R$ 600 mais bônus de R$ 150 para famílias com crianças menores de 6 anos. Grupos familiares com mais de uma criança nessa faixa etária receberão um extra de R$ 150 por cada;

- Carteira de vacinação atualizada e comprovante de matrícula escolar das crianças serão exigidos para pagamento do benefício;

- Acompanhamento pré-natal para gestantes e de mães que amamentam;

- Acompanhamento de ações socioeducativas para crianças em situação de trabalho infantil.

Segundo informações do Estadão, o governo Lula fará um pente-fino nos beneficiários do Bolsa Família em 2023, a fim de evitar fraudes e garantir que as famílias em situação de vulnerabilidade sejam prioridade para recebimento do benefício.

Como se inscrever no CadÚnico para receber o Bolsa Família 2023

Para se inscrever no Cadastro do Governo Federal para receber o Bolsa Família 2023, o responsável familiar deve ir até um posto de atendimento da prefeitura ou até o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo.

Pela internet, no entanto, é possível fazer um pré-cadastro e agilizar o processo. Para isso, é preciso acessar o aplicativo do CadÚnico, disponível gratuitamente para baixar no celular.

Depois de fazer o pré-cadastro, o cidadão tem até 240 dias para comparecer presencialmente ao posto para apresentar os documentos necessários e passar por uma entrevista, que tem o objetivo de certificar que o grupo familiar se encaixa nas informações declaradas.

Não é necessário que todas as pessoas da família compareçam pessoalmente, mas o responsável (qualquer pessoa, principalmente mulher, com mais de 16 anos) tenha a documentação dos membros do grupo. Além disso, comprovante de endereço, comprovante de matrícula escolar das crianças e jovens até 17 anos, carteira de vacinação da criança atualizada e carteira de trabalho são documentos que podem agilizar a aprovação do benefício.