Atualizar dados no Caixa Tem: veja quando encerra o prazo

O calendário escalonado para atualizar os dados no Caixa Tem termina hoje (31). Os beneficiários do auxílio emergencial que nasceram em dezembro pode fazer a complementação das informações no aplicativo até o fim do dia. O objetivo do governo é evitar fraudes no app.

O período de atualização teve início no último dia 14 de março com os beneficiários nascidos em janeiro. Para atualizar os dados no Caixa Tem, não é necessário ir até uma agência da Caixa. O procedimento é feito de forma totalmente online, pelo próprio aplicativo.

Segundo a Caixa, o procedimento tem o objetivo de proporcionar mais segurança aos dados dos clientes. Nesse sentido, os beneficiários do auxílio emergencial que não conseguiram atualizar os dados no Caixa Tem receberão os valores normalmente.

Como atualizar os dados no Caixa Tem

O primeiro passo para atualizar os dados no Caixa Tem é fazer login no aplicativo. Para entrar é necessário informar CPF e senha. Em caso de não lembrar da senha de seis dígitos, é possível recuperá-la através do e-mail.

Para atualizar os dados, a plataforma deve solicitar foto do documento do RG ou CNH, comprovante de residência. Além disso, é necessário enviar uma selfie do cidadão segurando o seu documento pessoal. Todas as orientações para o procedimento estarão na tela inicial do aplicativo.

Prazo para atualizar dados no Caixa Tem

Mês de nascimento Data de atualização Janeiro 14/3 ( ) Fevereiro 16/3 ( ça) Março 18/3 ( ) Abril 20/3 ( ) Maio 22/3 ( ) Junho 23/3 ( ça) Julho 24/3 ( ) Agosto 25/3 ( ) Setembro 26/3 ( ) Outubro 29/3 ( ) Novembro 30/3 ( ça) Dezembro 31/3 ( )

Erro ao atualizar o Caixa Tem

Alguns usuários do aplicativo relataram a Caixa que estão com dificuldades para atualizar os dados. Como o prazo de atualização das informações para cada usuário é de apenas um dia, a instituição foi questionada se a falta de atualização pode prejudicar o repasse de benefícios.

De acordo com a Caixa, quem não conseguir atualizar o Caixa Tem vai receber o auxílio emergencial normalmente. O repasse do benefício está previsto para iniciar em abril. Os beneficiários do Bolsa Família receberão os valores de acordo com o calendário regular do programa de repasse de renda.