Guia do calendário do auxílio emergencial do Bolsa Família em 2021

O calendário do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família (BF) já foi divulgado. O pagamento ocorre nas mesmas datas previstas para o repasse do BF. Os pagamentos da ajuda emergencial do governo terão início em 16 de abril.

Os novos pagamentos do auxílio emergencial abrangem a mais de 14 milhões de beneficiários do Bolsa Família de todo o território nacional. A divisão das datas é feita de acordo com o número do NIS do cidadão beneficiário.

Para os demais beneficiários da nova rodada de pagamentos, ainda não há um calendário do auxílio emergencial. Ou seja, o grupo formados por pessoas inscritas no CadÚnico, mas que não recebem o Bolsa Família, desempregados, trabalhadores informais e pessoas que receberam o auxílio no último ano, ainda não sabe quando serão feito os repasses.

Calendário do auxílio emergencial do Bolsa Família de abril

Como o pagamento do auxílio emergencial deve seguir o calendário do Bolsa Família, as parcelas começam a ser repassadas em 16 de abril e seguem até o dia 30, conforme o número do NIS. Confira, a seguir, o calendário do auxílio emergencial do Bolsa Família de abril.

Número final do NIS Datas de pagamento NIS 1 16 de abril de 2021 NIS 2 19 de abril de 2021 NIS 3 20 de abril de 2021 NIS 4 22 de abril de 2021 NIS 5 23 de abril de 2021 NIS 6 26 de abril de 2021 NIS 7 27 de abril de 2021 NIS 8 28 de abril de 2021 NIS 9 29 de abril de 2021 NIS 0 30 de abril de 2021

Qual o valor do auxílio emergencial do Bolsa Família?

Os beneficiários do Bolsa Família receberão o maior valor previsto para o auxílio emergencial 2021, que é de R$ 375. Ao todo, serão quatro parcelas pagas ao longo de abril, maio, junho e julho. Após as quatro parcelas do auxílio emergencial, a família deve voltar a receber o valor normal dos benefícios do Bolsa Família.

Como será feito o pagamento do auxílio emergencial?

Os pagamentos do auxílio emergencial de 2021, devem ocorrer por meio de depósito em poupança social digital, aberta de maneira automática em nome do titular do benefício. Essa conta digital pode ser acessada pelo aplicativo Caixa Tem, e o mesmo processo foi usado no passado.

