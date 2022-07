Auxílio Brasil 600 reais calendário: datas foram liberadas?

Auxílio Brasil 600 reais calendário deve ser pago a partir do mês de agosto, depois que a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que aumenta o benefício aprovada na Câmara Federal. O cronograma de pagamento vai continuar sendo de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social).

O Auxílio Brasil a 600 reais é uma proposta defendida pelo Presidente Jair Bolsonaro (PL), que já foi aprovada no Senado, mas precisa ser votada pelo Plenário da Câmara, para então passar a valer. A proposta aumenta o benefício de 400 para 600 reais, além de contemplar mais famílias.

Auxílio Brasil 600 reais calendário tem previsão de ser divulgado até o dia 15 de julho, data em que os deputados encerram os trabalhos para o recesso.

Se o Auxílio Brasil 600 for mesmo aprovado, as famílias beneficiárias podem esperar pelo pagamento da parcela a partir do mês de agosto.

Auxílio Brasil 600 reais calendário

Para começar a ser paga a parcela de 600 reais do Auxílio Brasil, a PEC precisa ser aprovada na Câmara Federal sem nenhuma alteração no texto. Portanto, o uxílio Brasil 600 reais calendário ainda não está disponível.

No Senado, a proposta prevê o aumento do Auxílio Brasil para 600 reais e ainda o pagamento dobrado do Vale Gás, que pode chegar a 120 reais. Também são criados na mesma proposta o auxílio diesel para caminhoneiros e o auxílio para taxistas, além de instituir o Estado de Emergência, mecanismo que abre exceção para o Governo Federal lançar novos programas sociais em ano eleitoral.

O que sabemos é que o Auxílio Brasil 600 reais calendário vai seguir o mesmo cronograma já pago nos meses anteriores, isso porque as datas já foram divulgadas no começo deste ano pelo Ministério da Cidadania e pela Caixa, justamente para que as famílias contempladas pudessem se organizar.

O pagamento do Auxílio Brasil é feito de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social). Lembrando que para saber qual é o final do NIS basta o beneficiário olhar o número que aparece no cartão, o último vai definir o dia do pagamento.

Quando vai ser pago o Auxílio Brasil de 600?

O Auxílio Brasil de 600 pode começar a cair na conta da Caixa TEM dos beneficiários a partir da parcela do mês de agosto. A estimativa do Governo Federal é pagar cinco parcelas de 600 reais, de agosto a dezembro deste ano.

A PEC que aumenta o valor do Auxílio Brasil foi aprovada em uma comissão especial da Câmara no último dia 7 de julho.

O próximo passo agora é ela ser votada e passar pelo Plenário. A data para a votação já está marcada, dia 12 de julho, três dias antes do recesso parlamentar.

Mesmo se a PEC com o aumento do Auxílio Brasil já tivesse sido aprovada no Congresso, não haveria tempo hábil para pagar ainda em julho o benefício de 600 reais.

Se for aprovado na Câmara, o benefício caíra entre os dias 18 e 31 de agosto para todas as famílias contempladas pelo Auxílio Brasil, a depender do número final do NIS que consta no cartão de cada beneficiário.

Foi aprovado o auxílio de 600 reais?

Auxílio Brasil de 600 reais ainda não foi aprovado e a previsão é de que a proposta seja votada no dia 12 de julho, última semana de trabalho dos parlamentares antes do recesso.

Primeiro a PEC passou pelo Senado, onde foi aprovada no dia 30 de junho, para depois ser encaminhada à Câmara dos Deputados.

De início, o relator do projeto na casa, deputado federal Danilo Forte (União Brasil – CE) chegou a cogitar alterar o texto para incluir o auxílio motorista de aplicativo, mas acabou desistindo.

A desistência se deu após uma reunião com a base governista que reforçou a pressa do Governo Federal em ter a proposta em vigor.

Caso o texto tivesse alterações dos deputados, seria preciso retornar ao Senado, processo que atrasaria o pagamento dos benefícios.

Como saber se vou receber os 600 do Auxílio Brasil?

Caso seja aprovado o Auxílio Brasil de 600 reais, e tudo indica que será, todos os beneficiários contemplados terão direito a receber o novo valor. Há a estimativa de que a PEC também acabe com a fila de espera do benefício, ou seja, mais pessoas podem ser incluídas no Auxílio Brasil.

Para receber o Auxílio Brasil de 600 reais, as famílias candidatas precisam estar inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) banco de dados que serve de base para todos os programas sociais do Governo Federal, além de se encaixarem nos critérios de família em situação de extrema pobreza ou de pobreza.

Podem receber o Auxílio Brasil 600 reais quem – Auxílio Brasil 600 reais calendário

Tem renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00;

Tem renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 até R$ 210,00.

Vale lembrar que este foi o benefício que substituiu o Bolsa Família, então automaticamente os beneficiários do auxílio anterior foram contemplados com o Auxílio Brasil.

Como me inscrever para receber o Auxílio Brasil de 600 reais?

Todos os programas sociais do Governo Federal exigem inscrição no CadÚnico, que é a base de dados usada para concessão de benefícios. Não existe um cadastro exclusivo para o Auxílio Brasil, ou seja, quem quer ser contemplado precisa procurar um Cras (Centro de Referência em Assistência Social) da sua região para se inscrever ou então atualizar os dados.

Por se tratar de um aumento estabelecido pela Proposta de Emenda à Constituição, de 400 para 600 reais, quem já recebe o Auxílio Brasil não precisa se cadastrar ou se inscrever, isso porque o benefício com o novo valor será repassado automaticamente.

Entenda: todas as famílias que já recebem o benefício serão contempladas com parcelas de agosto a dezembro de 600 reais. Passado este período, o valor do Auxílio Brasil volta para o teto de 400 reais.

Entretanto, como a PEC que aguarda votação na Câmara promete zerar a fila das famílias que esperam para entrar no programa, pode ser a chance de você ser contemplado.

Então, as famílias que se encaixam nos critérios principais, que são a fonte de renda do Auxílio Brasil, e ainda não estão inscritas no CadÚnico devem procurar pelo serviço.

Faixa de renda – Auxílio Brasil 600 reais calendário

A faixa de renda para o Auxílio Brasil 600 reais não altera, porque se trata da premissa do programa, de auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade a saírem deste cenário.

Podem se cadastrar para receber o Auxílio Brasil quem tem renda entre:

Renda familiar mensal por pessoa integrante da família de até R$ 105,00

Renda familiar mensal por pessoa integrante da família entre R$ 105,01 até R$ 210,00

Quem já está inscrito no CadÚnico e ainda não faz parte do Auxílio Brasil pode atualizar os dados e aguardar a liberação do benefício, feita pelo Ministério da Cidadania.

Importante frisar que todos os meses, antes de iniciar o pagamento das parcelas, o Governo Federal confere a base de dados fornecida pelo CadÚnico, a fim de levantar quais beneficiários continuam aptos a receber o Auxílio Brasil.

