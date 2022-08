Auxílio Brasil de setembro 2022: quando começa o pagamento?

O calendário do Auxílio Brasil de setembro 2022 abre uma nova rodada de pagamentos a partir do dia 19/9. As parcelas são pagas sempre na segunda quinzena de cada mês, mas os beneficiários já contam com a antecipação das datas, como ocorreu em agosto.

Calendário Auxílio Brasil de setembro

No mês de setembro de 2022, o pagamento do Auxílio Brasil será feito entre os dias 19 e 30, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Os valores que correspondem ao auxílio serão creditados na conta do beneficiário.

NIS com final 1: recebem e podem sacar dia 19 de setembro – segunda-feira

NIS com final 2: recebem e podem sacar dia 20 de setembro – terça-feira

NIS com final 3: recebem e podem sacar dia 21 de setembro – quarta-feira

NIS com final 4: recebem e podem sacar dia 22 de setembro – quinta-feira

NIS com final 5: recebem e podem sacar dia 23 de setembro – sexta-feira

NIS com final 6: recebem e podem sacar dia 26 de setembro – segunda-feira

NIS com final 7: recebem e podem sacar dia 27 de setembro – terça-feira

NIS com final 8: recebem e podem sacar dia 28 de setembro – quarta-feira

NIS com final 9: recebem e podem sacar dia 29 de setembro – quinta-feira

NIS com final 0: recebem e podem sacar dia 30 de setembro – sexta-feira

Qual valor do Auxílio Brasil em setembro?

De acordo com o governo, o próximo pagamento terá o valor mínimo de R$ 600 e o – valor médio é de R$ 607,88, em razão da aprovação da PEC Eleitoral promulgada pelo Congresso Nacional em julho.

Esse valor será pago até dezembro de 2022. Assim, a partir de janeiro de 2023 os beneficiários voltarão a receber R$ 400 por mês.

Mas além do benefício principal, há rendas complementares possíveis de acordo com os perfis das famílias, como a Bolsa Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica e a Inclusão Produtiva Rural.

Vai ser antecipado o Auxílio Brasil em setembro?

Embora o pagamento do Auxílio Brasil em agosto tenha sido antecipado, ainda não há informação se haverá depósitos antes do previsto.

À época, o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento disse que a antecipação do calendário de pagamento em agosto levou em conta o Estado de Emergência estabelecido pela Proposta de Emenda Constitucional aprovada pelo Congresso Nacional. “Estamos trabalhando para que as famílias contempladas pelo Auxílio Brasil tenham acesso aos R$ 600 com a maior brevidade possível”.

Para receber o valor, o beneficiário precisa estar com o cadastro atualizado, então veja o passo a passo do CADÚNICO.

