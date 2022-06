Auxílio Brasil em junho: pagamento do Vale Gás aumenta benefício

Liberação do Vale Gás é realizada a cada dois meses em conjunto com o Auxílio Brasil

Diversas famílias brasileiras já vivem a expectativa da nova rodada de liberações. Neste mês, o pagamento terá início no dia 17 e seguirá a ordem dos números do NIS dos beneficiários. Para cerca de 5 milhões de famílias, o Auxílio Brasil em junho terá um valor maior.

Quanto vai ser o Auxílio Brasil em junho com o Vale Gás

Em junho, o Auxílio Brasil também pagará o Vale Gás nacional para parte dos beneficiários. Dessa forma, cerca de 5 milhões de famílias receberão um valor extra que é pago a cada dois meses. No entanto, como o valor do Vale Gás varia de acordo com o preço do botijão GLP de 13 kgs, ainda não é possível definir quanto será pago para cada família.

Mas, é possível estipular uma média. Em fevereiro, o Vale Gás foi de R$ 50, enquanto em abril foram pagos R$ 51 para os beneficiários. Dessa forma, a expectativa é que neste mês sejam pagos R$ 55.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o pagamento do Vale Gás neste mês será realizado para famílias que estejam inscritas no Auxílio Brasil em junho. No entanto, o programa ainda não atende todos os beneficiários. Segundo o banco, a entrada da família no Auxílio Brasil não garante o recebimento do vale já que novas famílias são selecionadas a cada dois meses de forma automatizada, seguindo os critérios de prioridade que são definidos bimestralmente pelo Ministério da Cidadania. Essa seleção é realizada considerando os dados inseridos pelas prefeituras no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal.

Para saber se receberá o Vale Gás em junho, o cidadão pode conferir seu status no aplicativo Auxílio Brasil, Caixa Tem ou por meio do Atendimento CAIXA, disponível pelo telefone 111. Também é possível tirar dúvidas entrando em contato com o Ministério da Cidadania pelo telefone 121.

Para quem está apto a receber o pagamento, o benefício será creditado a cada dois meses em conjunto com o Auxílio Brasil na conta Poupança Social Digital, conta Poupança CAIXA Fácil ou plataforma social, sendo possível o saque com cartão social.

Confira o calendário:

NIS terminado em 1 – recebe 17 de junho

NIS terminado em 2 – recebe 20 de junho

NIS terminado em 3 – recebe 21 de junho

NIS terminado em 4 – recebe 22 de junho

NIS terminado em 5 – recebe 23 de junho

NIS terminado em 6 – recebe 24 de junho

NIS terminado em 7 – recebe 27 de junho

NIS terminado em 8 – recebe 28 de junho

NIS terminado em 9 – recebe 29 de junho

NIS terminado em 0 – recebe 30 de junho

