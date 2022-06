Consulta Dataprev: tenho direito ao Auxílio Emergencial 2022?

O pagamento retroativo do Auxílio Emergencial tem gerado diversas dúvidas entre os beneficiários do programa que atendeu à população durante o período mais crítico da pandemia da Covid-19. Neste ano, após uma decisão do Congresso Nacional, parte dos brasileiros voltaram a receber o benefício. Para saber se está elegível a receber novas parcelas do Auxílio Emergencial, é preciso realizar uma consulta no site do Dataprev.

Consulta Dataprev: quem tem direito ao Auxílio Emergencial?

De acordo com o Ministério da Cidadania, o Auxílio Emergencial retroativo será pago para pais solteiros. O valor está sendo liberado depois que o Congresso Nacional decidiu que, assim como as mães, os pais também tem direito às cotas duplas do programa.

Além disso, também é preciso atender outros critérios para receber as parcelas remanescentes. São eles: estar desempregado, fazer parte de família incluída no Bolsa Família em abril de 2020, estar com o Cadastro Único atualizado, ter renda per capita mensal de até meio salário mínimo (R$ 606) e ter recebido o auxílio emergencial em 2020. Para saber se tem direito ao Auxílio Emergencial, é preciso realizar uma consulta do Dataprev, empresa responsável pelo processamento e pagamento de benefícios no Brasil.

Como realizar a consulta no Dataprev – consulta dataprev auxílio emergencial

Com uma atualização recente no sistema, a consulta Dataprev ao Auxílio Emergencial também mudou. Antes, era preciso informar dados como CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe. Agora, o cidadão necessita fazer login por meio da conta Gov BR para ter acesso.

Para quem já possui a conta, a consulta Dataprev do Auxílio Emergencial libera informações como data inicial da solicitação e dia de recebimento. Já para quem teve o benefício negado, também é disponibilizada a justificativa.

Como criar uma conta Gov BR?

O acesso as plataformas digitais do Governo Federal vem sendo realizado por meio do sistema Gov BR, que reúne os serviços digitais do INSS, a carteira de trabalho digital e o seguro desemprego, por exemplo. Para entrar e realizar a consulta Dataprev ao Auxílio Emergencial, é necessário realizar um cadastro por meio do site do Gov BR ou aplicativo com o mesmo nome.

Para criar a conta, o novo usuário deverá informar o CPF na página inicial e clicar em continuar. Em seguida, será preciso marcar as caixas ‘li e estou de acordo’ e ‘sou humano’. Na etapa seguinte, o site disponibiliza uma lista de bancos que permitem o cadastro via internet banking. É possível pular a etapa clicando na opção tentar de outra forma.

Nas próximas telas, o usuário deverá informar o mês e ano de nascimento, primeiro nome da mãe e uma série de dados pessoais. Por último, ele deverá inserir uma forma de contato por onde receberá um código de confirmação para a criação da conta. Finalizadas essas etapas, será preciso criar uma senha que deverá ser usada em acessos futuros. Em seguida, já será possível realizar a consulta Dataprev ao Auxílio Emergencial.

Quanto vou receber?

Após constatar que tem direito ao benefício por meio da consulta Dataprev ao Auxílio Emergencial, o pai solteiro poderá calcular quanto receberá de retroativos. O valor varia de acordo com a data que o benefício foi recebido pela primeira vez no ano de 2020, informação disponível no sistema do Dataprev.

Para quem recebeu as cinco primeiras parcelas do auxílio, o pagamento será maior R$ 3.000. Já para quem começou a receber o benefício em maio, o valor cai para R$ 2.400. Aqueles que receberam em junho ou julho, terão direito a R$ 1.800 ou R$ 1.200, respectivamente. Enquanto quem recebeu a primeira parcela em agosto poderá sacar até R$ 600.

Leia também:

Valor do Vale gás SP em junho: benefício tem aumento e vai a R$ 110

Bolsa Família 2022 calendário: datas do Auxílio Brasil de junho