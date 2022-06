Auxílio Brasil: pagamentos vão até sexta, 24; descubra quem recebe

A Caixa Econômica Federal iniciou uma nova rodada de pagamento do junho do Auxílio Brasil e os beneficiários tem até o dia 24 dessa semana para receber, levando em consideração o número do NIS. O programa, que atende famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza do país tem parcelas de, no mínimo, R$ 400.

Calendário de pagamento do Auxílio Brasil em junho de 2022

Assim como nos meses anteriores, o pagamento do Auxílio Brasil neste mês de junho será realizado seguindo a ordem do dígito final do Número de Identificação Social (NIS) das famílias cadastradas no programa. Nesta semana, a Caixa realizará cinco pagamentos, atendendo as famílias com o NIS terminado entre os números 2 e 6. Veja o calendário completo de junho:

NIS terminado em 1 – 17 de junho;

NIS terminado em 2 – 20 de junho;

NIS terminado em 3 – 21 de junho;

NIS terminado em 4 – 22 de junho;

NIS terminado em 5 – 23 de junho;

NIS terminado em 6 – 24 de junho;

NIS terminado em 7 – 27 de junho;

NIS terminado em 8 – 28 de junho;

NIS terminado em 9 – 29 de junho;

NIS terminado em 0 – 30 de junho.

Para os beneficiários que são atendidos pelo programa mas não sabem o número do NIS, existem algumas formas de realizar a consulta para descobrir quem recebe o Auxílio Brasil essa semana. De acordo com o Governo Federal, a busca pode ser realizada por meio do aplicativo Cadastro Único, disponível para Android e iOS, ou na versão web da plataforma, disponível no endereço cadunico.cidadania.gov.br. Por meio das plataformas, o Governo Federal disponibiliza os dados da família e de seus membros que constam no cadastro.

Para realizar a busca, o usuário deverá selecionar a opção ‘Consulta Simples’, em seguida, ele deverá informar dados de identificação como nome completo e nome da mãe, data de nascimento, além de estado e município onde foi cadastrado.

Além disso, também é possível realizar alguns serviços por meio da plataforma, como a emissão ou validação do comprovante de cadastro. Para quem deseja tirar dúvidas pessoalmente, o site e o aplicativo disponibilizam a ferramenta de busca por postos de atendimento do Cadastro Único. O beneficiário que preferir, também pode entrar em contato diretamente com o Ministério da Cidadania por meio do telefone 121.

Quanto vou receber do Auxílio Brasil?

Quem recebe o Auxílio Brasil essa semana também pode ter direito a alguns benefício extras liberados em conjunto com o programa como o Auxílio Inclusão Produtiva Urbana, pago para quem consegue vínculo de emprego formal. Isso acontece porque, no total, o Auxílio Brasil é composto três benefícios do ciclo básico e outros cinco complementares. Entenda cada um deles:

Benefício primeira infância: realiza a liberação de R$ 130 para famílias que com crianças até três anos incompletos;

Benefício composição familiar: pagamento de R$ 65 mensais para famílias que contam com gestantes ou lactantes no núcleo familiar. Além disso, também inclui pessoas entre três e 21 anos;

Benefício de superação da extrema pobreza: sem valor fixo, beneficia famílias que, mesmo após a liberação do ciclo básico do Auxílio Brasil, permanecem em situação de extrema pobreza.

Entre os benefícios complementares, está o Auxílio Inclusão Produtiva Rural, pago em parcelas mensais de R$ 200 para quem vive em zonas rurais mas não pode investir na produção. Já o Auxílio Inclusão Produtiva Urbana, que também paga parcelas mensais de R$ 200, atende quem está inscrito no programa e comprova possuir vínculo de trabalho formal.

Outros dois benefícios buscam incentivar estudantes, são eles: Bolsa de Iniciação Científica Júnior, com pagamento de parcelas mensais de R$ 100 além de uma parcela única de R$ 1 mil para alunos que se destacam em competições acadêmicas, e o Auxílio Esporte Escolar, que libera os mesmos valores para alunos entre 12 e 17 anos que são atletas escolares.

Vale Gás

Além do pagamento do Auxílio Brasil, neste mês de junho, algumas famílias também receberão outro benefício extra, o Vale Gás Nacional. De acordo com o Governo Federal, o objetivo é custear 50% de um botijão GLP de 13 kgs. Em junho, o valor extra liberado com o Auxílio Brasil é de R$ 53. Segundo o Ministério da Cidadania, a inclusão no benefício está obedecendo uma ordem de prioridades que atenderá primeiro as famílias com menor renda ou que são compostas por mulheres que sofreram violência doméstica, por exemplo.

