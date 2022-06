Como saber se tenho direito ao Auxílio Gás de junho

O Governo Federal inicia o pagamento de uma nova parcela do Auxílio Brasil. Além do valor mínimo de R$ 400, neste mês de junho, alguns beneficiários do programa receberão um dinheiro extra que deverá ajudar as famílias a custear 50% do valor de um botijão GLP de 13 kgs. No entanto, muitos ainda se questionam como saber se tem direito ao Auxílio Gás.

Como saber se tenho direito ao Auxílio Gás no pagamento de junho

De acordo com a Caixa, as famílias que possuem uma renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa e estão inscritas no Cadastro Único tem direito a receber o Auxílio Gás. No entanto, o banco também destaca que fazer parte do CadÚnico não garante o recebimento do benefício, isso porque ele está sendo liberado de acordo com uma ordem de prioridades estabelecida pelo Ministério da Cidadania.

Os critérios para receber o benefício são: Famílias com menor renda per capita; Maior número de integrantes no núcleo familiar; Ter atualizado o registro do Cadastro Único nos últimos dois anos; Receber o Auxílio Brasil; Ter o cadastro e as informações pessoas e financeiras qualificadas pelo gestor do CadÚnico; Famílias compostas por mulheres que foram vítimas de violência doméstica e estão sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Além disso, o dinheiro do Auxílio Gás também pode ser pago a quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC), independente da inscrição no Cadastro Único. Segundo a Caixa, a seleção de quem receberá o benefício é realizada de forma automatizada a cada dois meses, mesmo período de intervalo entre os pagamentos do Auxílio Gás.

Como saber se vou receber o Auxílio Gás neste mês?

Para quem descobriu que tem direito ao Auxílio Gás e deseja saber se já receberá em junho, é possível checar a situação do benefício por telefone ou pela internet. A consulta pode ser realizada por meio do aplicativo do Auxílio Brasil ou do Caixa Tem, os mesmos utilizados para movimentar outros benefícios sociais. Além disso, também é possível entrar em contato com o Atendimento Caixa, disponível pelo telefone 111. Em caso de dúvidas, o beneficiário pode consultar diretamente o Ministério da Cidadania ligando para o 121.

Onde o dinheiro vai ser depositado?

Segundo a Caixa, o pagamento do Auxílio Gás será realizado a cada dois meses, seguindo o calendário de liberação do Auxílio Brasil. Dessa forma, o crédito deverá ser realizado nas mesmas contas em que o cidadão já recebe outros benefícios e o valor do Auxílio Gás poderá ser depositado na Conta Poupança Social Digital aberta pelo banco em nome do beneficiário de forma automática, na Conta Poupança Caixa Fácil ou na Plataforma Social.

Confira as datas de liberação para quem tem direito ao Vale Gás em junho:

NIS terminado em 1 – 17 de junho;

NIS terminado em 2 – 20 de junho;

NIS terminado em 3 – 21 de junho;

NIS terminado em 4 – 22 de junho;

NIS terminado em 5 – 23 de junho;

NIS terminado em 6 – 24 de junho;

NIS terminado em 7 – 27 de junho;

NIS terminado em 8 – 28 de junho;

NIS terminado em 9 – 29 de junho;

NIS terminado em 0 – 30 de junho.

Leia também:

Tabela do Auxílio Brasil 2022: pagamento de junho cai a partir do dia 17

Auxílio Brasil vai aumentar para R$ 600? Veja valor do benefício