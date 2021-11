Quem recebeu o Auxílio Emergencial vai receber o Auxílio Brasil?

Com a extinção do Bolsa Família e o fim do pagamento do auxílio emergencial, muitos brasileiros querem estar entre os beneficiários do novo programa social – o Auxílio Brasil. Mas ainda existem dúvidas e a principal é sobre o Auxílio Brasil quem vai receber esse benefício?

O pagamento começou nesta semana, mas o governo ainda pretende incluir novos beneficiários a partir de dezembro. Então, saiba quem vai receber o Auxílio Brasil em 2021.

Quem vai receber o Auxílio Brasil?

Nesta quinta-feira, 18, a Caixa Econômica Federal está liberando o pagamento do Auxílio Brasil para o segundo grupo de beneficiários. Mas durante este mês, apenas as famílias que estavam inscritas e atendiam às regras do programa Bolsa Família, receberão o novo benefício.

A partir de dezembro o governo federal espera incluir novos beneficiários, por isso, muitos querem saber sobre o Auxílio Brasil e quem vai receber. Segundo o governo, serão incluídas as pessoas que possuem o perfil do programa, ou seja, que atendem aos requisitos estabelecidos pela Medida Provisória nº1061/21.

Um desses requisitos é a inscrição no CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais do governo federal). É importante ressaltar que esse cadastro não implica na entrada imediata da família no novo programa. O governo também vai avaliar se a família está dentro do limite de renda permitido. Portanto, é necessário estar incluído em um dos seguintes grupos:

>> famílias extremamente pobres: possuir renda familiar per capita de zero até R$ 100,00;

>> famílias pobres: possuir renda familiar per capita de R$ 100,01 à R$ 200,00 (nesse caso é preciso ter entre seus membros gestantes ou menores de 21 anos);

Vai receber o Auxílio Brasil quem recebeu auxílio emergencial?

A partir do próximo mês, o governo espera incluir mais 2,4 milhões de pessoas no novo programa. Nesse grupo também estão aqueles que receberam o auxílio emergencial entre 2020 e 2021. Então, para quem tem dúvidas sobre o Auxílio Brasil e quem vai receber, destacamos que as pessoas que tiveram o pagamento mensal devido à pandemia também poderão fazer parte do novo programa de distribuição de renda.

Mas é importante ressaltar que esse pagamento não será de imediato e para recebê-lo os interessados devem se certificar que os seus dados no CadÚnico estão atualizados. Assim, poderão participar da seleção que será feita pelo Ministério da Cidadania a partir de dezembro. Atualmente, cerca de 5 milhões de beneficiários do auxílio emergencial possuem o cadastro único.

Portanto, se for necessário realizar o procedimento de atualização basta ir até o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ou ao setor responsável pelo Cadastro Único do seu município. Depois, o cadastro passará por uma avaliação e vai para a lista de reserva. Assim, o cidadão poderá fazer parte do Auxílio Brasil e quem vai receber futuramente.

Por outro lado, quem contou com o auxílio emergencial mas não possui a inscrição no CadÚnico ficará fora do pagamento caso essa inscrição não seja realizada pelo interessado. O mesmo acontecerá com quem não está dentro do limite de renda permitido pelo novo programa.

Como saber se vou receber o Auxílio Brasil?

Os cidadãos já podem acompanhar a liberação do pagamento do Auxílio Brasil para quem vai receber esse benefício. Isso pode ser feito através do aplicativo Auxílio Brasil, que foi disponibilizado recentemente pelo governo por meio da Caixa Econômica Federal.

Quem recebeu o auxílio emergencial também pode verificar se a sua inclusão no novo programa já foi feita através do Caixa Tem. Para isso, basta acessar o aplicativo como de costume informando seus dados pessoais como CPF e a senha cadastrada. Também é possível conferir se você vai receber o benefício por meio do telefone 0800 426 02 07.

Basta digitar a opção 3 (Auxílio Brasil) e escolher a opção 4 para falar com um atendente e conferir se você foi incluído no Auxílio Brasil. Para isso, tenha em mãos o seu CPF ou NIS (Número de Identificação Social) que é emitido a partir da inscrição no CadÚnico.

