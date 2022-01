Auxílio Brasil: veja como consultar o benefício pelo telefone

A Caixa Econômica Federal segue fazendo o pagamento do Auxílio Brasil. Quem recebe o ticket de, no mínimo, R$400 são os beneficiários que possuem Número de Inscrição Social (NIS), mas se você ainda não sabe se vai receber neste mês, veja como consultar Auxílio Brasil pelo telefone.

Esta é uma das formas mais simples de conferir se você faz parte das 3 milhões de famílias que foram incluídas no programa neste mês.

Qual número ligar para consultar consultar Auxílio Brasil?

Quem deseja saber como consultar Auxílio Brasil pelo telefone deve ligar para o número 111. Assim, o beneficiário terá acesso à Central de Atendimento Caixa específico para o programa. O atendimento eletrônico está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O primeiro passo é teclar o número 1 e, depois, informe o CPF ou NIS (Número de Identificação Social). Aguarde até que o sistema identifique o seu benefício e, caso o pagamento tenha sido aprovado pelo governo, o cidadão será informado sobre a liberação do dinheiro deste mês.

Mas se não tiver sido incluído no programa o atendente irá orientar o cidadão a procurar o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) ou a prefeitura de sua cidade para fazer a atualização de dados ou se inscrever no CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais).

Essa é a única forma de ser incluído no programa nas próximas seleções que serão feitas pelo Ministério da Cidadania, que utiliza esse banco de dados para conferir quem são as famílias brasileiras de baixa renda e que precisam do amparo financeiro do governo.

Outra forma do cidadão consultar Auxílio Brasil pelo telefone é ligando para a Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania pelo número 121. A ligação é gratuita e o atendimento está disponível de segunda a sexta, das 7h às 19h.

Auxílio Brasil tem 0800?

Os beneficiários do Auxílio Brasil também podem ligar para o número 0800 726 0207 para entrar em contato com o Atendimento CAIXA Cidadã e solicitar informações clicando na opção 3 (Auxílio Brasil e demais programas), no entanto, esse telefone não é específico para atendimento aos beneficiários do programa.

Para o atendimento, digite a opção 4 para fazer a consulta do pagamento e, para finalizar informe o CPF ou do Número de Identificação Social (NIS). A consulta do Auxílio Brasil pelo telefone 0800 está disponível 24h por dia por meio de atendimento eletrônico e, para falar com um atendente basta ligar de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h.

Além do Auxílio Brasil, através desse telefone também podem ser obtidas informações sobre outros benefícios sociais para as famílias de baixa renda, liberação do Programa de Integração Social (PIS), Fundo de garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Cartão Social.

Consulta por aplicativo de celular

Os cidadãos que possuem acesso à internet a partir do celular também podem contar com mais uma opção para consultar Auxílio Brasil pelo telefone. Mas neste caso, é preciso fazer download do aplicativo identificado como Auxílio Brasil CAIXA em seu aparelho e se cadastrar.

Para isso, informe os dados do beneficiário, como CPF, nome completo e data de nascimento. Depois, clique na opção “ver parcelas” para conferir o status do benefício. Segundo a Caixa Econômica a primeira parcela apresentada será sempre a mais recente. Junto com a informação da parcela, será apresentada a data de validade que é de 120 dias.

Esse prazo corresponde ao período em que a parcela poderá ser sacada. Através desta plataforma também é possível verificar o calendário de pagamentos para saber quando o dinheiro estará disponível na conta digital e poderá ser utilizado para saques, pagamentos e compras via Caixa Tem.

