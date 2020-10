Auxílio emergencial: 5,1 milhões recebem nova parcela nesta quinta (29)

Nesta quinta-feira (28), 5,1 milhões de brasileiros recebem mais uma parcela do auxílio emergencial. Os beneficiários do Bolsa Família adquirem os R$ 300 referentes ao auxílio residual. Já para quem está fora desse programa, o valor varia de acordo com o número da parcela.

Sendo assim, a Caixa Econômica Federal deposita hoje parcela do auxílio emergencial para 3,5 milhões de brasileiros que fazem aniversário em novembro. Os quais são inscritos via aplicativo, site ou CadÚnico. Esse pagamento faz parte do ciclo 3. Veja os valores:

Trabalhadores que ainda não receberam as cinco primeiras parcelas, adquirem hoje R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família);

Trabalhadores que já receberam as cinco primeiras parcelas, adquirem hoje o auxílio residual, de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família).

A saber, esse dinheiro só será liberado para saque no dia 05 de dezembro.

Além disso, 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família recebem a segunda parcela do auxílio emergencial residual, de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família). Ao todo já foram sete parcelas recebidas, as cinco primeiras com valor integral de R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família).

Recebem hoje os cadastrados com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 9. A saber, o calendário do auxílio para os cidadãos inscritos nesse programa segue a ordem do dígito final do número do NIS e ocorre nos dez últimos dias úteis do mês. Então amanhã (30), os beneficiários com NIS de final 0 recebem o dinheiro.

Como funciona o aplicativo Caixa tem?

A Caixa deposita o auxílio emergencial em poupança social digital. Ela pode ser acessada por meio do aplicativo Caixa Tem. Antes da liberação para saque é possível usar os valores para pagar contas doméstica, como água, luz e telefone. Bem como, realizar compras com cartão de débito virtual e pagamentos em lojas físicas por meio de QR Code.

Para pagar boletos basta acessar o aplicativo Caixa Tem e clicar em “Realizar pagamentos” Será possível usar câmera para ler o código de barras, ou digitá-lo.

Já para fazer uso do cartão de débito virtual, a orientação é escolher a opção “Cartão de Débito Virtual”. Feito isso, aparecerá a imagem do cartão com os dados correspondentes. Basta clicar em “gerar”. Em seguida, é só usar o código na hora de comprar pela internet. Nota-se que cada operação exige um código diferente.

Por fim, essa conta poupança não tem tarifa mensal e disponibiliza os seguintes serviços gratuitos:

Até dois saques por mês, em terminal de autoatendimento e unidades lotéricas (em breve, pelo Saque Digital sem cartão);

Até três transferências por mês, para conta de depósitos para outros bancos;

Transferências ilimitadas para contas da Caixa;

Até dois extratos por mês.

