Auxílio Emergencial: Caixa paga hoje a última parcela do benefício

A última parcela do Auxílio Emergencial será debitada nesta segunda-feira (28) pela Caixa Econômica Federal. O valor do auxílio pode ser de R$ 600 ou R$ 300, dependendo de quando o beneficiário teve seu cadastro aprovado.

O pagamento de hoje é o último para aniversariantes de novembro do público geral (pessoas que não estão inscritas no Bolsa Família)

Segundo o governo federal, essa será a última parcela do benefício que foi criado durante a pandemia do novo coronavírus para poder amparar trabalhadores informais, autônomos e estender uma ajuda a beneficiários do programa Bolsa Família.

Contudo, caso o número de mortes por Covid-19 aumente, é possível que o benefício seja prorrogado, uma vez que, medidas restritivas mais rígidas de isolamento social possam ser postas em práticas.

O Auxílio Emergencial pode ser prorrogado para 2021? Confira

Ciclos do Auxílio Emergencial

Os beneficiários que recebem o Auxílio Emergencial e que não estão inscritos no Bolsa Família recebem o pagamento em ciclos. A cada ciclo, todos recebem pelo menos uma parcela, independente de qual seja.

O cronograma é feito através do mês de nascimento do beneficiário e o calendário é dividido em duas etapas:

1° etapa: o dinheiro é depositado na poupança digital e fica disponível apenas para pagamentos e transações pelo aplicativo Caixa Tem

2° etapa: o auxílio é liberado para saques e transferências

A data da liberação para saques e transferência é a mesma para os ciclos 5 e 6. Isso significa que, quando chegar o dia da autorização, o beneficiário poderá sacar ou transferir todo o dinheiro que sobrou das últimas parcelas do auxílio.

Como ficou dividida as parcelas?

A quantidade total de parcelas do Auxílio Emergencial, depende do mês em que ela começou a receber o auxílio. O máximo são nove parcelas, sendo as cinco primeiras de R$ 600 e as quatro últimas de R$ 300.

Quem recebeu a 1ª em abril: 9 parcelas

Quem recebeu a 1ª em maio: 8 parcelas

Quem recebeu a 1ª em junho: 7 parcelas

Quem recebeu a 1ª em julho: 6 parcelas

Quem recebeu a 1ª a partir de agosto: 5 parcelas

Já as mulheres chefes de família têm direito a duas cotas e por isso, as cinco primeiras parcelas são de R$ 1.200, enquanto as quatro últimas são de R$ 600.

Os beneficiários do Bolsa Família que receberam o Auxílio Emergencial até dezembro de 2020, continuarão a receber normalmente os valores do programa a partir de janeiro de 2021.