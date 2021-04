Caixa Tem pode ser bloqueado por troca de telefone; como resolver?

Alguns beneficiários do auxílio emergencial que trocaram o número do telefone ou o aparelho utilizado para acessar o aplicativo Caixa Tem podem ter sido bloqueados este ano. Isso porque, o sistema de prevenção de fraudes da Caixa limita o número de contas em um único dispositivo eletrônico.

A Caixa permite que os usuários cadastrem apenas uma conta, ou seja, um número de CPF, em cada número de celular. É possível ainda usar até duas contas em um único dispositivo. Os beneficiários do auxílio emergencial que mais tiveram problemas com isso foram aqueles que tem o CPF vinculado a diversos chips de telefone de linhas pré-pagas.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informou em uma coletiva ao vivo pela internet que muitos beneficiários do auxílio emergencial compareceram às agências na última terça-feira (06), e alegaram que tiveram o acesso ao Caixa Tem bloqueado devido a trocas de linhas ou aparelhos telefônicos.

“Talvez esse seja o maior ponto em relação aos bloqueios: nós não permitimos um número grande de números de celular por CPF porque, no ano passado, identificamos isso como a principal fragilidade quanto a potenciais fraudes”, contou.

Os valores das novas rodadas do auxílio emergencial estão sendo depositados diretamente no Caixa Tem. Os beneficiários que conseguem acessar o aplicativo e já receberam o valor da ajuda conseguem pagar contas de consumo, água, luz e telefone, por exemplo. Além de fazer compras pelo próprio aplicativo, sejam elas feitas de forma presencial em estabelecimentos cadastrados ou pela internet.

Como recuperar o Caixa Tem bloqueado para receber auxílio emergencial?

Quem está enfrentando o problema de bloqueio do Caixa Tem precisam ligar na central 111 da Caixa e informar a situação.

A situação em si só pode ser resolvida presencialmente em uma agência do banco. É necessário comparecer entre 8 horas e 13 horas, munido de documento original com foto e o CPF. O processo de desbloqueio é feito a partir da análise das alegações do beneficiário bloqueado.

Leia também:

Auxílio emergencial 2021: quando que o saque fica disponível?

Fraude no auxílio emergencial pode dar cadeia; entenda as regras