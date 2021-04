Fraude no auxílio emergencial pode dar cadeia; entenda as regras

Os beneficiários do auxílio emergencial que receberam os valores de forma fraudulenta podem pegar até cinco anos de prisão. O programa de repasse de verba emergencial possui regras específicas, e quem burlou para ganhar a ajuda precisa devolver o dinheiro.

Segundo dados do Tribunal de Contas da União (TCU), mais de 7 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial de forma indevida no ano passado. Os prejuízos aos cofres públicos supera o valor de R$ 54 bilhões. Em dezembro de 2020, o governo federal iniciou a cobrança de 2,6 milhões de pessoas, exigindo a devolução dos valores.

Notificação para devolver o auxílio emergencial

Os beneficiários fraudulentos que receberem a notificação de devolução e e não pagarem, podem perder outros benefícios previstos pelo governo, como a aposentadoria. Os servidores públicos que fraudaram o auxílio podem ser enquadrados no crime de improbidade administrativa.

Os aposentados e pensionistas do INSS podem ter o valor dos benefícios mensais descontados. Já quem tem emprego fixo pode ser demitido por justa causa, caso tenha recebido o auxílio no período de carteira assinada.

As fraudes no auxílio emergencial podem sem enquadradas nos crimes de falsidade ideológica e de estelionato, o que rende até cinco anos de prisão. Há também a possibilidade de que o fraudador seja acusado de apropriação indébita, com pena prevista de quatro anos.

No entanto, para que essas questões avancem na Justiça, o autor deve ter tido a intenção da fraude. Por outro lado, se a pessoa foi vítima de golpe, ou foi empregado após o cadastro no sistema do governo, não há punições.

Quem pode receber o auxílio emergencial em 2021?

O público-alvo do auxílio emergencial em 2021 são os seguintes grupos:

Famílias que recebem até meio salário mínimo (R$ 550) per capita. Ou renda mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.300);

Público do Bolsa Família – que recebe o maior valor do auxílio emergencial 2021 (R$ 375);

Trabalhadores informais;

Desempregados;

Microempreendedor Individual (MEI).

Quem não tem direito ao auxílio

Trabalhadores com carteira assinada;

Quem recebeu o auxílio emergencial em 2020, mas não movimentou o dinheiro;

Quem teve o auxílio emergencial ou residual cancelado em 2020;

Cidadãos que recebem benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista ou de programa de transferência de renda federal, com exceção do abono salarial e Bolsa Família;

Quem mora no exterior;

Quem está preso em regime fechado ou tenha o CPF vinculado ao auxílio reclusão;

Pessoas com menos de 18 anos de idade, com exceção de mães adolescentes;

Estagiário, residente médico ou residente multiprofissional e beneficiário de bolsa de estudo.

