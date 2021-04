Auxílio emergencial começa a ser pago hoje (06); veja quem recebe

Conforme o calendário do governo federal, as novas parcelas do auxílio emergencial começaram a ser pagas hoje (06). Com isso, diversos brasileiros terão o valor da ajuda emergencial depositados em suas poupanças digitais. Veja a seguir o cronograma de pagamentos e saiba quando você irá receber o seu.

Este ano as parcelas do auxílio emergencial estão diferente. São, em média, R$ 250 para os beneficiários. No entanto, quem mora sozinho recebe um valor menor, de R$ 150. Já para as famílias monoparentais e quem recebe o Bolsa Família, o valor é de R$ 375.

Calendário do auxílio emergencial de abril

Veja, a seguir, o cronograma de pagamentos do auxílio emergencial do mês de abril. Este pagamento é referente a primeira parcela do benefício.

Nesta primeira semana, serão feitos os pagamentos do auxílio emergencial dos seguintes grupos:

Terça-feira, 06 de abril. Nascidos em janeiro recebem a 1ª parcela em poupança social digital.

Sexta-feira, 09 de abril. Nascidos em fevereiro recebem a 1ª parcela em poupança social digital.

Os demais grupos de beneficiários do auxílio emergencial começam a receber o pagamento a partir do próximo domingo:

Domingo, 11 de abril. Nascidos em março recebem a 1ª parcela em poupança social digital.

Terça-feira, 13 de abril. Nascidos em abril recebem a 1ª parcela em poupança social digital.

Quinta-feira, 15 de abril. Nascidos em maio recebem a 1ª parcela em poupança social digital.

Domingo, 18 de abril. Nascidos em junho recebem a 1ª parcela em poupança social digital.

Terça-feira, 20 de abril. Nascidos em julho recebem a 1ª parcela em poupança social digital.

Quinta-feira, 22 de abril. Nascidos em agosto recebem a 1ª parcela em poupança social digital.

Domingo, 25 de abril. Nascidos em setembro recebem a 1ª parcela em poupança social digital.

Terça-feira, 27 de abril. Nascidos em outubro recebem a 1ª parcela em poupança social digital.

Quinta-feira, 29 de abril. Nascidos em novembro recebem a 1ª parcela em poupança social digital.

Sexta-feira, 30 de abril. Nascidos em dezembro recebem a 1ª parcela em poupança social digital.

Leia também:

Confira o calendário do auxílio emergencial para o Bolsa Família

Contestar auxílio emergencial negado; veja como fazer no passo a passo

Auxílio Emergencial 2021: lista de aprovados é liberada