Confira o calendário do auxílio emergencial para o Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família começam a receber o auxílio emergencial no dia 16 de abril, com o pagamento da primeira parcela. Ao passo que a quarta e última parcela será paga no mês de julho. Dessa forma, o calendário do auxílio emergencial para o Bolsa Família segue o cronograma regular do programa.

Regras do auxílio emergencial para quem é do Bolsa Família

Os integrantes do programa Bolsa Família vão receber o auxílio emergencial de 2021 nos casos em que for o pagamento mais vantajoso. Desse modo, devem receber o benefício de maior valor. Assim como no ano passado, não é necessário fazer inscrição, pois o pagamento é feito de forma automática.

O valor médio do auxílio emergencial deste ano é de R$ 250. Ao passo que, as mulheres chefe de família recebem R$ 375, e as pessoas que moram sozinhas pegam R$ 150. Além disso, o benefício está limitado a uma pessoa por grupo familiar.

Nos meses em que a família estiver recebendo o auxílio emergencial, o pagamento do Bolsa Família ficará suspenso. Depois do depósito das quatro parcelas, o benefício é restabelecido e os cidadãos não têm direito ao dinheiro dos meses suspensos.

O pagamento deve ser feito por meio de conta de depósito do Bolsa Família ou ainda em poupança social digital. A família pode sacar o benefício com o Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.

Calendário do auxílio emergencial para o Bolsa Família

O calendário do auxílio emergencial para o Bolsa Família deve seguir o cronograma regular do programa, ao passo que para os demais beneficiários o Ministério da Cidadania divulgou um calendário de pagamentos que leva em consideração o mês de nascimento dos cidadãos.

Os integrantes do Bolsa Família devem receber as quatro parcelas do auxílio emergencial nos dez últimos dias úteis dos meses de abril, maio, junho e julho. Os cidadãos recebem o dinheiro de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS), sem considerar o dígito verificador que vem após o prazo.

Dessa forma, para saber quando vai receber o auxílio emergencial, a família deve olhar o final do NIS do responsável familiar e ver em que dia será feito o pagamento para esse grupo. Nota-se que esse número pode ser encontrado no Cartão Bolsa Família ou Cartão do Cidadão. Bem como, por meio de consulta do site Meu CadÚnico.

Então, confira o calendário do auxílio emergencial para o Bolsa Família, para as quatro parcelas devidas.

Pagamento da 1ª parcela

O pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial para os integrantes do Bolsa Família começa em 16 de abril, uma sexta-feira, e finaliza no dia 30 do mesmo mês, também uma sexta-feira. Veja as datas:

16 de abril: NIS de final 1

19 de abril: NIS de final 2

20 de abril: NIS de final 3

22 de abril: NIS de final 4

23 de abril: NIS de final 5

26 de abril: NIS de final 6

27 de abril: NIS de final 7

28 de abril: NIS de final 8

29 de abril: NIS de final 9

30 de abril: NIS de final 0

Pagamento da 2ª parcela

Em seguida, no calendário do auxílio emergencial para o Bolsa Família, o pagamento da segunda parcela começa em 18 de maio, uma terça-feira, e finaliza em 31 do mesmo mês, numa segunda-feira. Veja as datas:

18 de maio: NIS de final 1

19 de maio: NIS de final 2

20 de maio: NIS de final 3

21 de maio: NIS de final 4

24 de maio: NIS de final 5

25 de maio: NIS de final 6

26 de maio: NIS de final 7

27 de maio: NIS de final 8

28 de maio: NIS de final 9

31 de maio: NIS de final 0

Pagamento da 3ª parcela

Os beneficiários do programa Bolsa Família recebem a terceira parcela do auxílio emergencial no mês de junho. O pagamento ocorre entre os dias 17, uma quinta-feira, e 30, uma quarta-feira. Veja as datas:

17 de junho: NIS de final 1

18 de junho: NIS de final 2

21 de junho: NIS de final 3

22 de junho: NIS de final 4

23 de junho: NIS de final 5

24 de junho: NIS de final 6

25 de junho: NIS de final 7

28 de junho: NIS de final 8

29 de junho: NIS de final 9

30 de junho: NIS de final 0

Pagamento da 4ª parcela

Para finalizar o calendário do auxílio emergencial do Bolsa Família, os cidadãos recebem a quarta parcela do benefício entre os dias 19 de julho, uma segunda-feira, e 30 de julho, uma sexta-feira. Veja as datas:

19 de julho: NIS de final 1

20 de julho: NIS de final 2

21 de julho: NIS de final 3

22 de julho: NIS de final 4

23 de julho: NIS de final 5

26 de julho: NIS de final 6

27 de julho: NIS de final 7

28 de julho: NIS de final 8

29 de julho: NIS de final 9

30 de julho: NIS de final 0

Como consultar o recebimento do auxílio?

Por fim, as famílias beneficiárias do Bolsa Família podem saber se vão receber o auxílio emergencial por meio de mensagem no extrato de pagamento do programa. Nota-se que, esse grupo não consta na lista da Dataprev, então não há possibilidade de consultar o recebimento por meio do Portal de Consultas da Dataprev.

