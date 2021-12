Auxílio emergencial de R$ 3 mil será pago a pais solteiros em dezembro

Boa notícia para os pais solteiros: vem aí o pagamento retroativo do Auxílio Emergencial. Na última terça-feira, a Comissão Mista de Orçamento da Câmara dos Deputados aprovou o PLN (Projeto de Lei do Congresso Nacional) 43/21, que garante uma verba de R$ 2,8 milhões para o Ministério da Cidadania. O objetivo é pagar a cota dupla do Auxílio Emergencial a homens que cuidam sozinhos de seus filhos e o valor pode chegar a R$ 3 mil, que deve começar a ser liberado ainda em dezembro. Saiba mais.

Auxílio emergencial de R$ 3 mil para pais solteiros

A aprovação da Comissão Mista de Orçamento da Câmara dos Deputados garante o pagamento do Auxílio Emergencial de R$ 3 mil para homens chefes de família que não têm cônjuge, com prioridade para aqueles que não estão inscritos no Auxílio Brasil ou no CadÚnico.

Em 2020, o pagamento da cota dupla para esse grupo de cidadãos foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e somente as mulheres monoparentais receberam esses valores. Em julho deste ano, no entanto, o veto foi derrubado pelo Congresso, o que abriu a possibilidade do pagamento retroativo das parcelas de 2020 às quais os pais solteiros têm direito.

De acordo com as estimativas do Ministério da Cidadania, cerca de 940 mil famílias serão beneficiadas com o pagamento retroativo, cujo valor se refere às cinco parcelas iniciais do auxílio. Cada uma dessas parcelas foi paga no valor de R$ 600, totalizando R$ 3 mil. O Ministério está verificando quem terá direito ao benefício.

Quando será feito o pagamento?

Depois da verificação da situação dos pais solteiros, o Auxílio Emergencial no valor de R$ 3 mil está previsto para ser pago já a partir de dezembro. No entanto, a pedido da Caixa Econômica Federal, o pagamento retroativo deve ser escalonado. Primeiro, recebem os homens que não estão no Auxílio Brasil ou no CadÚnico. A partir de janeiro de 2022, o restante do público alvo deve receber o valor do benefício. O calendário ainda não foi divulgado.

Como consultar o Auxílio Emergencial de R$ 3 mil em dezembro?

O Auxílio Emergencial no valor de R$ 3 mil para pais solteiros é destinado aos chefes de família sem cônjuge que receberam a cota única no início do pagamento do benefício, em 2020. Sendo assim, terá direito a receber o valor quem recebeu a cota simples, tem filho menor de 18 anos e não tem outro membro familiar que tenha recebido a cota dupla no valor de R$ 1.200.

Os pais solteiros que querem saber se poderão receber o pagamento retroativo devem acessar o site do Dataprev, empresa responsável pelo processamento dos dados. O cidadão deve inserir algumas informações como o número do CPF e o nome da mãe para saber o resultado da análise do Ministério da Cidadania e, portanto, se está elegível para o recebimento.