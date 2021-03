Auxílio emergencial do Bolsa Família: quem vai receber o benefício?

Os pagamentos da nova rodada do auxílio emergencial, do Governo Federal, começam a partir de abril. As novas regras do amparo já foram divulgadas e determinam quem são as pessoas que podem receber os valores em 2021.

Um dos grupos do público-alvo do auxílio emergencial deste ano são os beneficiários do Bolsa Família. Assim como em 2020, o valor pago pelo programa de renda do governo será substituído pelo recurso emergencial.

O auxílio emergencial será pago aos mesmos beneficiários que estavam recebendo a ajuda em dezembro de 2020. Além disso, é necessários cumprir as novas regras do governo, que são:

Ser maior de 18 anos, exceto no caso de mães adolescentes;

Estar inscrito no Cadastro Único em 2 de abril de 2020;

Ser beneficiário do Bolsa Família;

E ter o cadastro aprovado pela Caixa.

Qual valor do auxílio emergencial do Bolsa Família?

O auxílio emergencial 2021 possui três faixas de pagamentos. Em cada uma delas há regras específicas parecer receber. São quatro parcelas nos seguintes valores:

As mães de famílias que são responsáveis por filho menor de idade vão receber o auxílio no valor de R$ 375.

No caso das famílias que não possuem a mãe como única responsável, o valor do benefício pago será de R$ 250.

Já os beneficiários que moram sozinhos recebem o auxílio emergencial no valor de R$ 150.

Os beneficiários do Bolsa Família receberão apenas um dos valores. A regra do auxílio emergencial aponta que será creditado o valor de R$ 375.

Quando será pago o auxílio emergencial?

Os beneficiários do Bolsa Família vão começar a receber o auxílio emergencial a partir de 16 de abril. A ordem de pagamento é conforme o número final do NIS. Confira, a seguir, o calendário completo.

Número final do NIS Datas de pagamento NIS 1 16 de abril de 2021 NIS 2 19 de abril de 2021 NIS 3 20 de abril de 2021 NIS 4 22 de abril de 2021 NIS 5 23 de abril de 2021 NIS 6 26 de abril de 2021 NIS 7 27 de abril de 2021 NIS 8 28 de abril de 2021 NIS 9 29 de abril de 2021 NIS 0 30 de abril de 2021

Leia também:

Bolsa Família pode ampliar número de beneficiários em 2021

Em abril: veja como consultar o auxílio emergencial 2021