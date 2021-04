Auxílio emergencial foi negado? Veja como contestar até 12 de abril

A lista de aprovados na nova rodada do auxílio emergencial saiu na sexta-feira (02). Alguns beneficiários do recurso do governo federal tiveram suas análises negadas. No entanto, é possível recorrer da decisão do Dataprev até o dia 12 de abril, pela internet.

A principal regra para fazer a contestação é ter recebido o auxílio emergencial em dezembro. Caso você tenha já tenha recebido a ajuda na data e não esteja na lista de pagamentos, que começa no próximo dia 6 de abril, é possível contestar.

Como ver o resultado do auxílio emergencial?

O primeiro passo é entrar no ‘Portal de Consultas do Governo Federal – Dataprev’ (https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta/#/); Em seguida, basta informar o nome completo; Logo após, preencha o nome da mãe (caso não tenha registro de mãe, basta selecionar a opção Mãe desconhecida); Informe a data de nascimento; Feito isso, selecione a opção não sou um robô, em seguida, clique em enviar.

- PUBLICIDADE -

Caso você seja um beneficiário, o crédito aparecerá junto a data de disponibilidade do benefício.

Como contestar auxílio emergencial?

Após a consulta no Dataprev, é possível saber se está apto ou não ao recebimento do benefício, conforme os critérios de 2021. Caso apareça “Inelegível“, o cidadão pode selecionar a opção “Contestar“. A reclamação só é aceita pelo sistema com base em critérios passíveis de contestação. É possível contestar a decisão até o dia 12 de abril, sendo assim, dez dias úteis para recorrer.

Caso o beneficiário receba a primeira parcela e, mesmo assim, o pagamento seja cessado, devido a reavaliação mensal feita pelo Dataprev, também é possível contestar. Sendo assim, é necessário ficar de olho no sistema para saber a atualização mensal. As parcelas canceladas poderão ainda ser pagas também por decisão judicial ou processamentos de ofício efetuados pela pasta.

Lista de quem não tem direito ao auxílio

Trabalhadores com carteira assinada;

Quem recebeu o auxílio emergencial em 2020, mas não movimentou o dinheiro;

Quem teve o auxílio emergencial ou residual cancelado em 2020;

Cidadãos que recebem benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista ou de programa de transferência de renda federal, com exceção do abono salarial e Bolsa Família;

Quem mora no exterior;

Quem está preso em regime fechado ou tenha o CPF vinculado ao auxílio reclusão;

Pessoas com menos de 18 anos de idade, com exceção de mães adolescentes;

Estagiário, residente médico ou residente multiprofissional e beneficiário de bolsa de estudo.

Qual o valor do auxílio emergencial 2021?

O valor médio do auxílio emergencial deste ano é de R$ 250, mas os beneficiários poderão receber parcelas de R$ 150 e R$ 375, dependendo da composição familiar.

- PUBLICIDADE -

Famílias com mais de uma pessoa e que não são chefiadas por mulheres recebem parcelas de R$ 250;

Pessoas que moram sozinhas recebem parcelas de R$ 150;

Mulher provedora de família mono-parental (mãe solteira) recebem parcelas de R$ 375.

Leia também:

Veja como saber se foi aprovado no Auxílio emergencial 2021