Auxílio emergencial: liberado saque de para aniversariantes de abril

O pagamento das novas parcelas do benefício são para beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família. Entenda como funciona.

A Caixa Econômica Federal libera a partir desta quinta feira (1º) novos saques e transferências do auxílio emergencial de R$ 600. Os valores são para aniversariantes do mês de abril que não estão no Bolsa Família. Os beneficiários terão direito de de sacar pelo menos uma de cinco parcelas, dependendo de quando seu cadastro foi aprovado.

Na última quarta-feira (30), o Governo já havia liberado a primeira parcela do auxílio emergencial residual no valor de R$ 300.

Os pagamentos fazem parte do ciclo 2. O grupo está divido entre pessoas que aguardam diferentes parcelas do auxílio assim como outras que tiveram o benefício negado inicialmente e, após apresentarem contestação, tiverem o pedido revisto.

Depósito do dinheiro

O dinheiro já havia sido depositado na poupança digital da Caixa para os aniversariantes de abril no dia 9 de setembro e até o momento a movimentação do dinheiro só poderia ser realizada por meio do aplicativo Caixa Tem. Agora, os aniversariantes do mês de abril podem tanto sacar quanto transferir o que restou do saldo.

Calendário das parcelas do auxílio emergencial

Cada pessoa pode sacar ou transferir uma parcela diferente do benefício, dependendo da data na qual o cadastro foi aprovado. Confira como ficam no atual esquema:

1ª – aos que tiverem o cadastro aprovado após apresentarem constelação entre 3 de julho e 16 de agosto

1ª – aos que se cadastraram com auxílio dos funcionários do Correi entre os dias 8 de junho e 12 de julho

2ª – aos que tiveram o cadastro aprovado em julho

2ª – aos que tiveram o cadastro aprovado após apresentarem contestação entre 24 de abril e 19 de junho

3ª – aos que começaram a receber o auxílio entre o final de junho e começo de julho

4ª – aos que começaram a receber o auxílio em maio

5ª – aos que começaram a receber o auxílio em abril