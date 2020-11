Auxílio emergencial: nascidos em julho recebem a 7ª parcela hoje (12)

Nesta quinta-feira (12), a Caixa Econômica Federal paga nova parcela do auxílio emergencial a 3,6 milhões de beneficiários nascidos em julho. O pagamento faz parte do ciclo 4 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa. Para quem entrou no início do programa, esta é a 7ª parcela do benefício, veja os valores:

Quem entrou no início do programa recebe hoje a 7ª parcela , já no valor do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família);

, já no valor do auxílio residual de (ou R$ 600 para mães chefe de família); Outros beneficiários recebem a 6ª parcela do benefício, sendo a 1ª do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família);

do benefício, sendo a 1ª do auxílio residual de (ou R$ 600 para mães chefe de família); Quem ainda não recebeu as cinco primeiras parcelas, adquire hoje R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família).

O dinheiro dessa parcela será liberado para saque e transferência no dia 26 de novembro. Ao passo que, o depósito da próxima parcela do auxílio emergencial para os aniversariantes do mês de junho ocorrerá no dia 02 de dezembro, já no ciclo 5 de pagamentos.

Como usar o auxílio emergencial no aplicativo Caixa Tem?

Nesse primeiro momento, antes da liberação para saques e transferências, os beneficiários podem movimentar os recursos do auxílio emergencial através do aplicativo Caixa Tem. Para pagamentos de contas domésticas e boletos, bem como para compras usando o cartão de débito virtual.

Para pagar boletos e contas domésticas é preciso clicar na seção “Realizar pagamentos”. Depois escolher entre as opções “Digitar o código de barras” e “Ler o código de barras”, para digitar o código ou usar a câmera do celular para fazer a leitura. Feito isso, basta clicar em “Continuar”, verificar os dados e clicar em “Sim”. Para concluir o pagamento basta inserir a senha de cadastro no aplicativo.

Ademais, para usar o cartão de débito virtual em compras online basta escolher a opção “Cartão de Débito Virtual”. Depois, apertar em em “gerar” para usar o código na hora de comprar pela internet.

Por fim, para fazer transferências a orientação é clicar em “Transferir dinheiro”. Em seguida, basta digitar os dados da conta que se deseja transferir, colocar o valor e apertar em “Confirmar”. Para concluir a operação é preciso digitar a senha de cadastro no aplicativo.

