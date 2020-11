Confira o calendário do auxílio emergencial para essa semana

No calendário do auxílio emergencial dessa semana, beneficiários nascidos em junho, julho e agosto recebem novas parcelas do benefício. Os depósitos em poupança social digital da Caixa fazem parte do ciclo 4 de pagamentos, e podem ser no valor de R$ 300 ou R$ 600 . Além disso, beneficiários nascidos em março poderão sacar ou transferir o dinheiro recebido nos ciclos 3 e 4.

Nota-se que para os contemplados pelo programa Bolsa família, o calendário é diferente. Leva em consideração o final do Número de Identificação Social (NIS) e ocorre nos 10 últimos dias úteis de cada mês.

Então, veja os pagamentos para essa semana:

Quarta-feira – 11 de novembro

Na quarta-feira, 3,6 milhões de pessoas nascidas em junho recebem em conta poupança digital nova parcela do auxílio emergencial. O pagamento faz parte do ciclo 4 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa.

Para quem entrou no início do programa, esta é a sétima parcela do benefício, sendo assim a segunda do auxílio residual, no valor de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família). Alguns beneficiários também devem receber a primeira parcela extra. E quem ainda não recebeu as cinco primeiras parcelas no valor integral, adquire nesse dia R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família).

Quinta-feira – 12 de novembro

Na quinta-feira, 3,6 milhões de pessoas nascidas em julho recebem em conta poupança digital nova parcela do auxílio emergencial. O pagamento faz parte do ciclo 4 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa.

Para quem entrou no início do programa, esta é a sétima parcela do benefício, sendo assim a segunda do auxílio residual, no valor de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família). Alguns beneficiários também devem receber a primeira parcela extra. E quem ainda não recebeu as cinco primeiras parcelas no valor integral, adquire nesse dia R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família).

Sexta-feira – 13 de novembro

Na sexta-feira, 3,6 milhões de pessoas nascidas em agosto recebem em conta poupança digital nova parcela do auxílio emergencial. O pagamento faz parte do ciclo 4 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa.

Para quem entrou no início do programa, esta é a sétima parcela do benefício, sendo assim a segunda do auxílio residual, no valor de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família). Alguns beneficiários também devem receber a primeira parcela extra. E quem ainda não recebeu as cinco primeiras parcelas no valor integral, adquire nesse dia R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família).

Sábado – 14 de novembro

Para finalizar o calendário do auxílio emergencial dessa semana, no sábado ocorre a liberação de saques e transferências para beneficiários nascidos em março . Os trabalhadores podem sacar neste dias os valores recebidos nos ciclos 3 e 4.

