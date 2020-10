Auxílio emergencial: nascidos em julho recebem hoje R$ 600 ou R$ 300

Cerca de 3,6 milhões de brasileiros que fazem aniversário em julho recebem hoje (16) mais uma parcela do auxílio emergencial. A Caixa Econômica Federal deposita o pagamento em conta poupança digital.

O valor do benefício varia de acordo com o mês que o trabalhador começou a receber o dinheiro. Sendo assim, o beneficiário que já recebeu cinco parcelas de R$ 600 (ou R$ 1200 para mães solteiras), recebe nesta sexta-feira o auxílio residual, que equivale à metade desse valor, ou seja, R$ 300 (ou 600 para mães solteiras). Quem ainda não foi contemplado pelas cinco primeiras parcelas, recebe o valor integral.

A princípio, pode-se usar o recurso recebido para pagamento de boletos e contas domésticas, como água e luz. Bem como para compras pela internet e em lojas físicas, através do cartão de débito virtual e do QR Code. Somente em 26 de novembro ocorrerá a liberação para saques e transferências relacionadas a parcela recebida hoje.

Esses pagamentos fazem parte do ciclo 3. A saber, ao todo serão seis ciclos, os quais incluem os trabalhadores do Cadastro Único e inscritos por meio de site ou aplicativo. Quem é beneficiário do bolsa família recebe o auxílio emergencial em datas diferentes.

Como pagar com cartão de débito virtual?

Para movimentar os depósitos do auxílio é preciso acessar o aplicativo Caixa Tem. O dinheiro fica disponível em “Poupança Social Digital”. Uma das funções da plataforma é o cartão de débito virtual.

Nesse sentido, para usá-lo é preciso escolher a opção “Cartão de Débito Virtual”. Feito isso, aparecerá a imagem do cartão com os dados correspondentes. Basta clicar em “gerar”. Em seguida, é só usar o código na hora de comprar pela internet. A saber, cada operação exige um código diferente.

Quantas parcelas vou receber do auxílio emergencial?

Por fim, se definiu o pagamento do auxílio emergencial em cinco parcelas de R$ 600 (ou R$ 1200 para mães solteiras). Esse valor foi então reduzido pela metade e será pago até o fim do ano, em parcelas de R$ 300 (ou R$ 600 para mães solteiras), no que é chamado de auxílio emergencial residual. Desse modo, o número de parcelas que cada cidadão vai receber depende do mês que teve sua primeira parcela: