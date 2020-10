Caixa Tem: saiba quais são os serviços disponíveis pelo aplicativo

O Caixa Tem é um aplicativo para facilitar o acesso dos cidadãos brasileiros a serviços sociais e transações bancárias. Sendo assim, é possível obter informações sobre auxílio emergencial, fundo de garantia (FGTS), seguro-desemprego e outros programas sociais.

Segundo a Caixa, mais de 300 mil transações financeiras foram realizadas pelo aplicativo, até o mês de outubro. Dentro dos principais serviços disponíveis estão compras online, consulta de saldo, informações sobre benefícios, fazer pagamentos, além das transferências.

Confira os serviços do aplicativo Caixa Tem, a seguir.

Consulta de saldo e extratos

Ao entrar no aplicativo Caixa Tem, clique em “entrar”. Sendo assim, aparecerá uma tela semelhante ao aplicativo de conversas com os serviços disponíveis. Para continuar, confira passo a passo:

No canto superior esquerdo, clique no botão ” mostrar saldo”. Aparecerá automaticamente o valor disponível em conta. Para saber mais detalhes sobre entrada e saída de recursos, clique na opção “Extrato”; Logo, é possível analisar o histórico, como compras no débito, saques, transferências, por exemplo. Todos os valores de cada saída ou entrada podem ser visualizados.

Também, é possível visualizar históricos de meses anteriores, apenas deslizando a tela para os lado esquerdo. Dessa forma, você pode consultar o saldo onde e quantas vezes quiser, desde que o celular esteja com alguma conexão de internet, Wi-Fi ou dados móveis.

Compras virtuais

O aplicativo Caixa Tem pode ser usado para compras virtuais, em sites e até mesmo em maquininhas, sem o uso do cartão físico.

Sendo assim, o cartão virtual é disponível no app, basta clicar em “Cartão de Débito Virtual”. Confira os passos:

Em seguida, aparecerá uma imagem do seu cartão, igual ao físico, com os dados: número, nome, validade e código de segurança; Ao lado de “Código de Segurança” tem um botão “gerar”, clique nele. Automaticamente, você terá uma sequência de três números para apenas uma compra. Sendo assim, para cada operação é preciso gerar um novo código, por segurança; Agora é só continuar a compra pelo site que você está navegando.

Comprar pela Maquininha

A opção para comprar sem uso do cartão físico é bem parecido com a compra virtual. Sendo assim:

Clique na opção “Pagar na Maquininha”; A câmera do seu celular aparecerá automaticamente. Portanto, aponte a câmera para o QR Code gerado na maquininha; Confira o valor da compra e o estabelecimento; Clique em “Confirmar”.

Pagamentos e Transferências

Os pagamentos e transferências são realizados assim como qualquer outro aplicativo bancário. Ou seja, pagamentos por código de barras de boleto, envio de dinheiro para outra conta e até pagamento em lotéricas, sem o cartão físico.

Dessa forma, siga os seguintes passos:

Boleto com código de barras

Clique em “Realizar pagamentos”; Aponte a câmera do seu celular para o código de barras, no canto inferior do boleto; Você tem a opção de digitar o código de barras. Para isso, insira os caracteres na sequência correta, isto é, igual o boleto; Clique em “Confirmar”; Aparecerá alguns dados, como o valor do pagamento e o destinatário; Aperte o botão “Sim, realizar pagamento” ou “Não, voltar ao início”, se algum dado estiver incorreto; Digite a senha do Caixa Tem de seis dígitos; Por fim, o comprovante de pagamento aparecerá para salvar ou compartilhar.

Pagar na Lotérica

Neste caso, cliente escolhe a opção “Pagar na Lotérica” e gerar um código de pagamento. Na unidade lotérica, será efetivada a operação que pode ser realizada até mesmo antes do calendário de saque em espécie. Dessa forma, também podem ser pagos os boletos, contas de água, luz, gás e telefone, além de outros tributos que estejam em nome do titular da conta.

Contudo, é importante lembrar que podem ser realizadas até três transações por dia e o valor não ultrapassa R$1.200,00.

Transferências

As transferências pelo app Caixa Tem são similares aos demais aplicativos das instituições e fintechs financeiras. Sendo assim, pelo aplicativo pode-se realizar operações para outra conta Caixa ou para outro banco, por meio do TED, DOC e em breve, Pix.

Dessa maneira, para fazer a transferência, basta:

Clique em “Transferir dinheiro” Digite o número da Agência e Conta para quem se quer transferir Ou faça a leitura QR Code Confira o valor e destinatário Clique em Confimar Digite a senha do app Caixa Tem, de seis dígitos O comprovante de pagamento aparecerá para salvar ou compartilhar.

Aplicativo Caixa Tem

Para baixar o Caixa Tem, basta acessar a loja de aplicativos do smartphone Android ou iOS, Google Play Store ou Apple Store, respectivamente. Assim, procure por Caixa Tem e clique no botão “Instalar” ou “Obter”. Em instantes, o app ficará disponível em seu celular.

Em seguida, insira o CPF e crie uma senha com seis números para acessar o aplicativo. Depois disso, é só clicar no serviço desejado. Contudo, a Caixa alerta que para acessar informações da conta, fazer pagamentos e transferências com a mesma senha de acesso, você deve colocar o número do seu celular e aguardar uma mensagem SMS com um código para confirmar sua identificação.