Auxílio emergencial: nascidos em junho recebem a 7ª parcela hoje [11]

Nessa quarta-feira (11), a Caixa Econômica Federal paga nova parcela do auxílio emergencial a 3,8 milhões de beneficiários nascidos em junho . O pagamento faz parte do ciclo 4 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa. Para quem entrou no início do programa, esta é a 7ª parcela do benefício, veja os valores:

Quem entrou no início do programa recebe hoje a 7ª parcela , já no valor do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família);

, já no valor do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família); Outros beneficiários recebem a 6ª parcela do benefício, sendo a 1ª do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família);

do benefício, sendo a 1ª do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família); Quem ainda não recebeu as cinco primeiras parcelas, adquire hoje R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família).

O dinheiro dessa parcela será liberado para saque e transferência no dia 24 de novembro. Ao passo que, o depósito da próxima parcela do auxílio emergencial para os aniversariantes do mês de junho ocorrerá no dia 30 de novembro, já no ciclo 5 de pagamentos.

Nesse primeiro momento, antes da liberação para saques e transferências, os beneficiários podem movimentar os recursos através do aplicativo Caixa Tem. Para pagamentos de contas domésticas e boletos, bem como para compras usando o cartão de débito virtual.

Quantas parcelas vou receber do auxílio emergencial e residual?

Todos os beneficiários têm direito a receber cinco parcelas de R$ 600. Mas o número de parcelas do auxílio residual de R$ 300, varia de acordo com o mês que o cidadão começou a receber o auxílio emergencial. Esses valores serão pagos até o fim do ano de 2020.

Nota-se que as parcelas extras contaram com novas regras, então muitos brasileiros foram excluídos no recebimento. A data final para contestação da negativa foi até 09 de novembro.

Então, veja quantas parcelas vai receber do benefício:

9 parcelas no total: para quem começou a receber o auxílio em abril, são 4 parcelas de R$ 300.

8 parcelas no total: para quem começou a receber o auxílio em maio, são 3 parcelas de R$ 300.

7 parcelas no total: para quem começou a receber o auxílio em junho, são 2 parcelas de R$ 300.

6 parcelas no total: para quem começou a receber o auxílio em junho, é 1 parcela de R$ 300.

5 parcelas no total: para quem começou a receber o auxílio de julho em diante.

