Confira o calendário do auxílio emergencial até 2021

O calendário do auxílio emergencial segue até 2021 para liberação de saques e transferências. Nota-se que o último depósito em poupança social digital será feito em 29 de dezembro. Já a última liberação para retirada em espécie ocorre em 27 de janeiro.

A saber, as pagamentos do auxílio emergencial foram divididos ciclos. São seis no total, cada um deles conta com datas para depósito em poupança e para liberação de saques e transferências. Os beneficiários recebem de acordo com seu mês de aniversário.

Os ciclos 1 e 2 já foram finalizados. Enquanto o ciclo 3 segue apenas com datas para liberação de saques. As quais ocorrem de maneira simultânea ao ciclo 4, que está pagando a sétima parcela para quem entrou no início do programa.

Nota-se ainda que esses ciclos são válidos para os inscritos via Cadastro Único, site ou aplicativo da Caixa. Para os beneficiários do Bolsa Família, os pagamentos ocorrem nos 10 últimos dias úteis de cada mês. E levam em consideração o final do Número de Identificação Social (NIS).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Então, vejas as datas de depósito e liberação de saques do auxílio emergencial até 2021.

Pagamentos do ciclo 4

O ciclo 4 teve início no dia 30 de outubro. Desde então já depositou parcelas para nascidos entre janeiro e maio. Este ciclo paga a sétima parcela para quem entrou no início do programa, já no valor do auxílio residual, de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família). Mas quem entrou depois do início, também recebe mais uma parcela nas datas definidas. Para a pessoa que ainda não adquiriu as cinco primeiras parcelas, o valor é de R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família). Veja as datas restantes:

11 de novembro: beneficiários nascidos em junho;

12 de novembro: beneficiários nascidos em julho;

13 de novembro: beneficiários nascidos em agosto;

15 de novembro: beneficiários nascidos em setembro;

16 de novembro: beneficiários nascidos em outubro

18 de novembro: beneficiários nascidos em novembro;

20 de novembro: beneficiários nascidos em dezembro.

Liberação para saques e transferências dos ciclos 3 e 4

Em seguida, as datas de liberação para saques e transferências para as parcelas recebidas nos ciclos 3 e 4 são as mesmas. Veja as datas restantes:

14 de novembro: beneficiários nascidos em março;

21 de novembro: beneficiários nascidos em abril e maio;

24 de novembro: beneficiários nascidos em junho;

26 de novembro: beneficiários nascidos em julho;

28 de novembro: beneficiários nascidos em agosto e setembro;

1º de dezembro: beneficiários nascidos em outubro;

05 de dezembro: beneficiários nascidos em novembro e dezembro.

Pagamentos do ciclo 5

O ciclo 5 do auxílio emergencial terá início do dia 22 de novembro. Ele paga a oitava parcela para quem entrou no início do programa. Vejas as datas:

22 de novembro: beneficiários nascidos em janeiro

23 de novembro: beneficiários nascidos em fevereiro

25 de novembro: beneficiários nascidos em março

27 de novembro: beneficiários nascidos em abril

29 de novembro: beneficiários nascidos em maio

30 de novembro: beneficiários nascidos em junho

02 de dezembro: beneficiários nascidos em julho

04 de dezembro: beneficiários nascidos em agosto

06 de dezembro: beneficiários nascidos em setembro

09 de dezembro: beneficiários nascidos em outubro

11 de dezembro: beneficiários nascidos em novembro

12 de dezembro: beneficiários nascidos em dezembro

Pagamentos do ciclo 6

O ciclo 6 é o último, e se inicia no dia 13 de dezembro. Veja as datas de depósito em conta poupança digital:

13 de dezembro: beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro

14 de dezembro: beneficiários nascidos em março

16 de dezembro: beneficiários nascidos em abril

17 de dezembro: beneficiários nascidos em maio

18 de dezembro: beneficiários nascidos em junho

20 de dezembro: beneficiários nascidos em julho e agosto

21 de dezembro: beneficiários nascidos em setembro

23 de dezembro: beneficiários nascidos em outubro

28 de dezembro: beneficiários nascidos em novembro

29 de dezembro: beneficiários nascidos em dezembro

Liberação para saques e transferências dos ciclos 5 e 6

Por fim, a liberação para saques e transferências dos ciclos 5 e 6 ocorre nas mesmas datas. Nota-se que a Caixa libera essa retirada do auxílio emergencial até 2021. Vejas as datas:

19 de dezembro: beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro

04 de janeiro: beneficiários nascidos em março

06 de janeiro: beneficiários nascidos em abril

11 de janeiro: beneficiários nascidos em maio

13 de janeiro: beneficiários nascidos em junho

15 de janeiro: beneficiários nascidos em julho

18 de janeiro: beneficiários nascidos em agosto

20 de janeiro: beneficiários nascidos em setembro

22 de janeiro: beneficiários nascidos em outubro

25 de janeiro: beneficiários nascidos em novembro

27 de janeiro: beneficiários nascidos em dezembro

Leia também: