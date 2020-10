Auxílio emergencial: nascidos em março recebem hoje mais uma parcela

Nesta quarta-feira (07) 3,8 milhões de brasileiros que fazem aniversário em março recebem mais uma parcela do auxílio emergencial. Esses pagamentos, feitos pela Caixa Econômica Federal, se referem ao ciclo 3.

A saber, o benefício é dividido em ciclos, e as datas levam em conta os meses de nascimento dos beneficiários que não estão incluídos no Bolsa Família. Para os inscritos nesse programa o calendário é diferente, e usa como base o número do NIS.

Sendo assim, as pessoas que já receberam as cinco primeiras parcelas do benefício, adquirem hoje a sexta parcela com valor reduzido pela metade, por R$ 300 (ou R$ 600 para mães solteiras), o que diz respeito ao auxílio emergencial residual. Bem como, quem ainda não recebeu essas cinco primeiras parcelas, recebe a próxima de R$ 600 (ou R$ 1200 para mães solteiras).

Então, os beneficiários podem acessar o recurso através do aplicativo Caixa Tem, em Conta Poupança Social. A princípio, pode-se usar o dinheiro para pagamento de contas domésticas, compras com cartão de débito virtual e pagamentos em lojas físicas por meio de QR Code. Depois, há liberação para saques e transferências, em 14 de novembro.

Número de parcelas do auxílio emergencial

Em resumo, o auxílio emergencial é um benefício concedido pelo Governo Federal com o objetivo de combater a crise causada pela pandemia da Covid-19. Ele se destina à trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados. Desde que pertençam à uma família que tenha renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa, ou cuja renda total seja de até três salários mínimos. É preciso ainda, ter mais de de 18 anos (com exceção de mães com menos de 18).

Quanto aos valores, se definiu o pagamento de cinco parcelas de R$ 600 (ou R$ 1200 para mães solteiras). Esse valor foi então reduzido pela metade e será pago até o fim do ano (em parcelas de R$ 300), no que é chamado de auxílio emergencial residual. Então, o número de parcelas que cada cidadão vai receber depende o mês que teve sua primeira parcela:

Quem obteve a primeira parcela em abril, receberá as cinco parcelas com valor integral e mais quatro parcelas residuais. São nove no total.

Quem obteve a primeira parcela em maio, receberá as cinco parcelas com valor integral e mais três parcelas residuais. São oito no total.

Quem obteve a primeira parcela em junho, receberá as cinco parcelas com valor integral e mais duas parcelas residuais. São sete no total.

Quem obteve a primeira parcela em junho, receberá as cinco parcelas com valor integral e mais uma parcelas residuais. São seis no total.