Auxílio emergencial: nascidos em outubro recebem hoje R$ 600 ou R$ 300

Nesta segunda-feira (16), a Caixa Econômica Federal paga nova parcela do auxílio emergencial a 3,6 milhões de beneficiários nascidos em agosto . O pagamento faz parte do ciclo 4 e é válido para os inscritos via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa. Para quem entrou no início do programa, esta é a 7ª parcela do benefício, veja os valores:

Quem entrou no início do programa recebe hoje a 7ª parcela , sendo a 2ª parcela do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família);

, sendo a 2ª parcela do auxílio residual de (ou R$ 600 para mães chefe de família); Outros beneficiários recebem a 6ª parcela do benefício, sendo a 1ª do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família);

do benefício, sendo a 1ª do auxílio residual de (ou R$ 600 para mães chefe de família); Quem ainda não recebeu as cinco primeiras parcelas, recebe depósito de R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família).

O dinheiro dessa parcela será liberado para saque e transferência no dia 1º de dezembro. Ao passo que, o depósito da próxima parcela do auxílio emergencial para os aniversariantes do mês de outubro ocorrerá no dia 09 de dezembro, já no ciclo 5 de pagamentos.

A saber, a Caixa deposita o auxílio emergencial em poupança social digital. Ela pode ser acessada por meio do aplicativo Caixa Tem. Antes da liberação para saque é possível usar os valores para pagar contas doméstica, como água, luz e telefone. Bem como, realizar compras com cartão de débito virtual e pagamentos em lojas físicas por meio de QR Code.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Calendário do auxílio emergencial

Nota-se que o calendário de ciclos do auxílio emergencial se destinada aos beneficiários de fora do Bolsa Família. Para quem está contemplado nesse programa, os pagamentos ocorrem nos dez últimos dias uteis de cada mês, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS).

Então, veja as datas restantes para o ciclo 4:

16 de novembro: beneficiários nascidos em outubro

18 de novembro: beneficiários nascidos em novembro;

20 de novembro: beneficiários nascidos em dezembro.

Por fim, observe as datas para depósitos do ciclo 5 de pagamentos:

22 de novembro: beneficiários nascidos em janeiro

23 de novembro: beneficiários nascidos em fevereiro

25 de novembro: beneficiários nascidos em março

27 de novembro: beneficiários nascidos em abril

29 de novembro: beneficiários nascidos em maio

30 de novembro: beneficiários nascidos em junho

02 de dezembro: beneficiários nascidos em julho

04 de dezembro: beneficiários nascidos em agosto

06 de dezembro: beneficiários nascidos em setembro

09 de dezembro: beneficiários nascidos em outubro

11 de dezembro: beneficiários nascidos em novembro

12 de dezembro: beneficiários nascidos em dezembro

Leia também: