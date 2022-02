Calendário Auxílio Gás 2022: datas de pagamento até novembro

Confira as datas do calendário Auxílio Gás 2022 - Foto: Reprodução/Pixabay

O benefício é destinado para as famílias de baixa renda e tem como objetivo auxiliar na compra do botijão de 13Kg

O último pagamento do Auxílio Gás do mês de janeiro foi liberado nesta segunda-feira, 31. Mas os beneficiários já podem conferir as próximas datas do calendário Auxílio Gás 2022 para organizar o orçamento doméstico. A segunda parcela desse auxílio, por exemplo, será depositada pela Caixa Econômica Federal apenas no mês de março. Portanto, veja a seguir como acontecerão os próximos pagamentos e qual será o valor.

Quem vai receber o Auxílio Gás em 2022?

O Auxílio Gás é voltado às famílias de baixa renda que estão inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais). As regras do programa estabelecem ainda que é necessário estar dentro do limite de renda per capita mensal que é menor ou igual a meio salário-mínimo.

Segundo informou o governo, aquelas que estão participando do programa Auxílio Brasil que possuem renda menor e maior número de membros continuam a ter prioridade no próximo pagamento, bem como, as famílias que são chefiadas por mulheres vítimas de violência doméstica e que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Também se espera que nos próximos meses haja a inclusão de novos beneficiários no programa, visto que o governo informou que, até setembro de 2023, todos aqueles que participam do Auxílio Brasil também serão atendidos pelo programa Auxílio Gás.

A seleção também vai considerar a estimativa de pobreza e a quantidade de famílias que já são atendidas em cada município, conforme o limite orçamentário do programa. Para que a família seja habilitada, o governo vai considerar os dados atualizados no Cadastro Único do Governo Federal nos últimos 24 meses.

Além disso, o pagamento também será concedido para quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é pago pelo governo por meio do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Vale ressaltar que as famílias que estiverem com dados inconsistentes no Cadastro Único poderão ser impedidas de participar do programa até que os dados sejam corrigidos.

Como fica o calendário das próximas parcelas?

O calendário Auxílio Gás 2022 prevê que o pagamento do Auxílio Brasil aconteça a cada dois meses, portanto, em fevereiro não haverá novos depósitos do benefício. Assim, os pagamentos serão retomados no mês de março e se espera que as novas parcelas sejam liberadas nas mesmas datas de pagamento do Auxílio Brasil.

Diante disso, a orientação é de que os beneficiários acompanhem as datas de pagamento de acordo com o dígito final do seu Número de Inscrição Social (NIS), que pode ser conferido no cartão de recebimento do benefício. Veja as seguir quais são as datas previstas pelo calendário Auxílio Gás 2022. Confira:

Calendário de março – Calendário Auxílio Gás 2022

NIS final 1: 18 de março;

NIS final 2: 21 de março;

NIS final 3: 22 de março;

NIS final 4: 23 de março;

NIS final 5: 24 de março;

NIS final 6: 25 de março;

NIS final 7: 28 de março;

NIS final 8: 29 de março;

NIS final 9: 30 de março;

NIS final 0: 31 de março.

Calendário de maio

NIS final 1: 18 de maio

NIS final 2: 19 de maio

NIS final 3: 20 de maio

NIS final 4: 21 de maio

NIS final 5: 24 de maio

NIS final 6: 25 de maio

NIS final 7: 26 de maio

NIS final 8:27 de maio

NIS final 9: 28 de maio

NIS final 0: 31 de maio

Calendário de julho – Calendário Auxílio Gás 2022

NIS final 1: 18 de julho

NIS final 2: 19 de julho

NIS final 3: 20 de julho

NIS final 4: 21 de julho

NIS final 5: 22 de julho

NIS final 6: 25 de julho

NIS final 7: 26 de julho

NIS final 8: 27 de julho

NIS final 9: 29 de julho

NIS final 0: 29 de julho

Calendário setembro

NIS final 1: 19 de setembro

NIS final 2: 20 de setembro

NIS final 3: 21 de setembro

NIS final 4: 22 de setembro

NIS final 5: 23 de setembro

NIS final 6: 26 de setembro

NIS final 7: 27 de setembro

NIS final 8: 28 de setembro

NIS final 9: 29 de setembro

NIS final 0: 30 de setembro

Calendário de novembro – Calendário Auxílio Gás 2022

NIS final 1: 17 de novembro

NIS final 2: 18 de novembro

NIS final 3: 21 de novembro

NIS final 4: 22 de novembro

NIS final 5: 23 de novembro

NIS final 6: 24 de novembro

NIS final 7: 25 de novembro

NIS final 8: 28 de novembro

NIS final 9: 29 de novembro

NIS final 0: 30 de novembro

Como esse pagamento é temporário e está previsto para acontecer por cinco anos, os próximos calendários anuais ainda serão divulgados pelo governo federal.

Qual o valor das novas parcelas do Auxílio Gás?

A primeira parcela do benefício paga em janeiro garantiu a quantia de R$ 52 para as famílias, o que equivale a 50% da média de preço do botijão de 13 kg que foi apurada nos últimos seis meses pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

A previsão é de que esse valor permaneça para os pagamentos a serem realizados em março se o preço do botijão não passar por grandes alterações. Mas a orientação é de que os cidadãos acompanhem esses reajustes, para isso, a ANP informou que publicará mensalmente em seu site o valor da média do preço nacional do botijão ao consumidor final, referente aos seis meses anteriores ao pagamento do benefício.

Essa quantia será utilizada para calcular o valor das próximas parcelas do Auxílio Gás em 2022 e a confirmação do repasse a ser depositado aos beneficiários se dará através do aplicativo Auxilio Brasil CAIXA, onde também é possível conferir o calendário Auxílio Gás 2022.

Na mesma data da liberação do dinheiro, os beneficiários poderão movimentar as quantias pelo aplicativo Caixa Tem que disponibiliza funcionalidades que permitem realizar compras virtuais e presenciais, além do pagamento de boletos e contas com o cartão de débito virtual e QR Code. Os cidadãos podem ainda fazer saques e transferências do Auxílio Gás para outras contas.

