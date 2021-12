Auxílio Gás: como receber o benefício em dezembro?

A primeira parcela do auxílio gás deve ser paga a partir do dia 10 para 5,58 milhões de famílias. O benefício prevê o pagamento Então, veja a seguir como vai funcionar o auxílio gás como receber o novo valor de R$ 52.

Como receber o Auxílio Gás?

O governo federal já anunciou que dará prioridade às famílias participantes do Auxílio Brasil, que possuem menor renda per capita e maior quantidade de membros. O benefício também se estende às pessoas que atualmente recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Mas para estar entre os contemplados em dezembro é preciso que os dados da família estejam atualizados no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), que é o principal requisito para receber benefícios sociais.

Para conferir se todas as informações estão corretas basta acesse o site Meu CadÚnico e informar o CPF, data de nascimento, estado e município onde a família reside. Como o novo benefício é voltado às famílias em vulnerabilidade social, o governo também vai admitir a entrada gradativa de mais beneficiários a partir dos próximos pagamentos.

Portanto, aqueles que querem saber sobre o auxílio gás como receber devem ter renda per capita menor ou igual a meio salário mínimo e estão sendo orientados a se registrar no CadÚnico. Tanto a inscrição, quanto a atualização dos dados desse registro são feitas junto ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ou no setor responsável em seu município.

Como será o pagamento do Auxílio Brasil?

Aqueles que forem considerados aptos ao Auxílio Gás serão informadas através de uma carta enviada para o endereço familiar. A partir disso, a Caixa Econômica Federal ficará responsável pela liberação do pagamento que será depositado em conjunto com o Auxílio Brasil.

Essas famílias podem utilizar o cartão do antigo programa Bolsa Família para fazer o saque do pagamento. Outra opção é fazer a retirada do dinheiro através do aplicativo Caixa Tem.

Para isso, basta acessar a plataforma com CPF e senha, depois, busque pela opção “saque sem cartão”. Através desse procedimento será emitido um código que deve ser apresentado nas casas lotéricas para efetivar o saque do dinheiro.

Valor do benefício em 2021

As famílias que forem consideradas elegíveis ao auxílio gás vão receber a cada dois meses 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 quilos de gás de cozinha.

Para o cálculo do valor o governo utiliza o levantamento da da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que é feito a cada seis meses por meio do Sistema de Levantamento de Preços (SLP).

Sendo assim, em dezembro o auxílio gás será de R$52, visto que o valor médio do botijão em 2021 é de R$ 102,48. Para 2022, a previsão é de que o botijão chegue à R$ 112,48 fazendo com que o benefício social seja de R$ 56.