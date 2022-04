Quando cai o Auxílio Gás de abril e quem recebe o benefício

Mais uma parcela do Auxílio Gás começa a ser paga nesta semana, com o objetivo de ajudar às famílias de baixa renda na compra do botijão de 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). Por conta disso, acompanhe a seguir o calendário para saber quando cai o Auxílio Gás de abril e quem vai receber o benefício.

Quando cai o Auxílio Gás de abril?

O Auxílio Gás cai na conta dos beneficiário nas mesmas datas das parcelas do programa social Auxílio Brasil, portanto, tais benefícios serão liberados de forma escalonada conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social) de cada família.

O primeiro depósito acontecerá na quinta-feira, dia 14, e será feito para quem possui NIS que termina com o número 1. Devido aos feriados alusivos à Sexta Feira Santa e à Páscoa, os pagamentos serão suspensos durante o final de semana e retornarão na próxima segunda-feira, 18. Diante disso, confira a seguir as datas atualizadas e saiba quando cai o Auxílio Gás de abril:

NIS com final 1: 14/04 (quarta-feira)

NIS com final 2: 18/04 (segunda-feira)

NIS com final 3: 19/04 (terça-feira)

NIS com final 4: 20/04 (quarta-feira)

NIS com final 5: 22/04 (sexta-feira)

NIS com final 6: 25/04 (segunda-feira)

NIS com final 7: 26/02 (terça-feira)

NIS com final 8: 27/04 (quarta-feira)

NIS com final 9: 28/04 (quinta-feira)

NIS com final 0: 29/04 (sexta-feira)

O dinheiro estará disponível para saques, transferências, compras e pagamentos na mesma data do depósito. Para isso, basta movimentar a quantia através do aplicativo Caixa Tem, que oferece várias funcionalidades para uso dos beneficiários quando cair o Auxílio Gás de abril.

Valor do Auxílio Gás pago em abril

O valor do Auxílio Gás pago em abril ainda depende da confirmação do governo, que ainda não divulgou o valor do benefício que corresponde a 50% da média do preço do botijão de 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Para apurar o valor, o governo conta com a apuração feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que, mensalmente, disponibiliza informações sobre a média nacional do botijão de 13kg.

Nos primeiros três meses deste ano, o valor do benefício variou entre R$50 e R$ 52,00. Mas se considerarmos que no início deste mês a média de preço praticado pelo mercado chegou à R$ 113,54 a previsão é de que quando cair o Auxílio Gás de abril os beneficiários poderão receber uma quantia maior que poderá chegar à aproximadamente R$ 57.

Quem tem direito de receber o Auxílio Gás?

Quem tem direito de receber o Auxílio Gás são as famílias inscritas no programa Auxílio Brasil. Para fazer parte do programa, é necessário estar com os dados atualizados junto ao Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), que é o principal requisito para o recebimento de benefícios que são voltados às famílias de baixa renda e em estado de vulnerabilidade social.

Além disso, as famílias devem ter renda mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional, que em 2022 corresponde à quantia de R$ 606. O governo também tem dado preferência para o pagamento às famílias com menor renda por pessoa; seguido por aquelas que possuem maior quantidade de pessoas e também às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica e que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Também têm direito de receber quando cai o Auxílio Gás de abril, às famílias que tenham entre seus membros pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Esse pagamento é feito para pessoas com deficiência e aos idosos com mais de 65 anos que não possuem meios de prover o próprio sustento e de sua família.

Como saber se vou receber o Auxílio Gás 2022?

As famílias podem fazer a consulta do Auxílio Gás por meio dos canais oficiais, para confirmar se irão receber o pagamento quando cair o Auxílio Gás de abril. Para isso, use o aplicativo Auxílio Brasil onde constam as informações do pagamento mensal. O acesso é feito através do CPF e a senha cadastrada pelo beneficiário.

Depois, basta procurar pelo extrato de pagamentos e conferir se constam informações sobre a liberação do benefício e a data de quando cai o Auxílio Gás de abril. Quem preferir também pode entrar em contato com a Central de Atendimento da Caixa pelo telefone 111.

Para confirmar os dados do beneficiário, digite o CPF ou NIS e solicite ao atendente a confirmação do pagamento referente à parcela de abril. Na data informada, utilize aplicativo Caixa Tem para fazer o saque nas casas lotéricas ou caixas eletrônicos.

Leia Também

Tem como sacar o vale gás no caixa eletrônico?