Tem como sacar o vale gás no caixa eletrônico?

Esse auxílio foi criado com o objetivo de diminuir o efeito do preço do gás de cozinha sobre o orçamento das famílias brasileiras de baixa renda

O vale gás já está sendo depositado para os beneficiários. Neste mês, o pagamento vai beneficiar cerca de 5,47 milhões de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, por isso, é importante saber como sacar o vale gás no caixa eletrônico, que atualmente é uma das formas mais simples de fazer a retirada desse auxílio.

Como sacar o vale gás no caixa eletrônico

Os cidadãos que foram considerados aptos ao benefício pelo governo federal, podem sacar o vale gás no caixa eletrônico de duas formas. São elas:

Saque utilizando o cartão do Auxílio Brasil: como o Auxílio Brasil e o vale gás estão sendo pagos em conjunto, o Ministério da Cidadania informou que as famílias podem utilizar o cartão do programa de distribuição de renda para fazer a retirada do dinheiro. Então, quem deseja saber como sacar o vale gás no caixa eletrônico deve ficar atento ao procedimento.

Para isso, vá até o caixa eletrônico, coloque o cartão no espaço indicado pelo caixa para que o beneficiário seja identificado e procure pela opção “saque”. Depois, registre a quantia que deseja resgatar e informe a senha cadastrada, o que irá autorizar a transação financeira. Feito isso, retire o dinheiro e faça a emissão do comprovante de saque.

Saque sem cartão: quem não possui o cartão pode sacar o vale gás no caixa eletrônico apenas com o código de saque que é emitido pelo Caixa Tem. Neste caso, acesse o aplicativo e clique na opção “saque sem cartão”. Depois, escolha “gerar código de saque”.

Esse código tem validade de apenas uma hora, então, vá até o caixa eletrônico e informe o código para identificar a transação. Aparecerá no visor do caixa eletrônico a opção “saque do auxílio”. Assim, informe o número do CPF do beneficiário e clique na opção “Continuar”.

O último passo é registrar o código gerado no Caixa Tem para retirar o dinheiro e finalizar o procedimento. Quem optar por essa forma de como sacar o vale gás no caixa eletrônico deve conferir o horário dos caixas eletrônicos das agências da Caixa Econômica, visto que em grande parte do país a retirada do benefício através do caixa pode ser feito das 6h às 22h.

Como sacar Vale Gás no Banco 24 Horas?

Os cidadãos que querem aprender como sacar o vale gás no caixa eletrônico, também devem saber que podem fazer a retirada desse dinheiro nos caixas eletrônicos da rede 24H. Basta seguir um passo a passo bem simples, confira:

vá até o caixa eletrônico 24h; na tela inicial, clique em “Saque”; escolha a opção “Benefícios emergenciais”; informe o número código de saque emitido pelo Caixa Tem; clique em “Confirma” e saque o valor desejado;

Diferente dos caixas eletrônicos onde existem determinados horários para a realização de saques na Caixa Econômica que variam conforme a localização e do ponto de atendimento, os beneficiários podem sacar o dinheiro nos terminais de autoatendimento do Banco 24 horas a partir das 23h até as 5h. No entanto, os caixas do Banco24Horas precisam ter convênio com a Caixa Econômica Federal.

Qual quantia posso sacar?

O pagamento deste mês é de R$52 e corresponde a 50% da média do preço do botijão de gás de 13 quilos. Já nas próximas parcelas essa quantia será reajustada, visto que leva em consideração a média do preço do gás de cozinha que é apurado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Mas o cidadão pode retirar tanto o valor total do benefício, quanto parcial e, neste caso, fazer mais de um saque se desejar. Esse dinheiro também pode ser utilizado em compras, pagamentos de contas e boletos por meio do Caixa Tem, além de transferências a partir da data de depósito que teve início no dia 18.

Os pagamentos estão sendo feitos de acordo com o NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários, sendo assim, veja a seguir a partir de quando sacar o vale gás no caixa eletrônico:

NIS com final 1: saque está disponível desde o dia 18 de janeiro;

NIS com final 2: saque está disponível a partir do dia 19 de janeiro;

NIS com final 3: saque disponível em 20 de janeiro;

NIS com final 4: saque disponível em 21 de janeiro;

NIS com final 5: saque disponível em 24 de janeiro;

NIS com final 6: saque disponível em 25 de janeiro;

NIS com final 7: saque disponível em 26 de janeiro;

NIS com final 8: saque disponível em 27 de janeiro;

NIS com final 9: saque disponível em 28 de janeiro;

NIS com final 0: saque disponível em 31 de janeiro;

O vale gás será pago a cada dois meses e as famílias podem acompanhar o depósito na conta do programa social através dos aplicativos do Auxílio Brasil e do Caixa Tem.

