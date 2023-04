Auxílio Gás volta em junho, mas já excluiu 266 mil famílias

O governo federal fará em junho o próximo pagamento do Auxílio Gás, mas 266 mil famílias ficarão sem receber após um pente fino no programa. Uma atualização do cadastro pagamento de botijões a famílias carentes deixou mais rígida as regras de quem vai receber ou não.

"Nós tínhamos muitas pessoas que não preenchiam os requisitos. Na própria legislação aprovada pelo Congresso, fica estabelecida uma meta que tem a ver com o tamanho da renda, e muita gente com renda elevada estava recebendo. Nós estamos falando de um esforço de dinheiro do povo brasileiro — explicou o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias.

Calendário de pagamento do Auxílio Gás

Confira o calendário do Auxílio Gás de 2023 até o fim do ano:

Auxílio Gás em junho

19 de junho (segunda-feira): NIS de final 1

20 de junho (terça-feira): NIS de final 2

21 de junho (quarta-feira): NIS de final 3

22 de junho (quinta-feira): NIS de final 4

23 de junho (sexta-feira): NIS de final 5

26 de junho (segunda-feira): NIS de final 6

27 de junho (terça-feira): NIS de final 7

28 de junho (quarta-feira): NIS de final 8

29 de junho (quinta-feira): NIS de final 9

30 de junho (sexta-feira): NIS de final 0

Auxílio Gás em agosto

18 de agosto (sexta-feira): NIS de final 1

21 de agosto (segunda-feira): NIS de final 2

22 de agosto (terça-feira): NIS de final 3

23 de agosto (quarta-feira): NIS de final 4

24 de agosto (quinta-feira): NIS de final 5

25 de agosto (sexta-feira): NIS de final 6

28 de agosto (segunda-feira): NIS de final 7

29 de agosto (terça-feira): NIS de final 8

30 de agosto (quarta-feira): NIS de final 9

31 de agosto (quinta-feira): NIS de final 0

Auxílio Gás em outubro

18 de outubro (quarta-feira): NIS de final 1

19 de outubro (quinta-feira): NIS de final 2

20 de outubro (sexta-feira): NIS de final 3

23 de outubro (segunda-feira): NIS de final 4

24 de outubro (terça-feira): NIS de final 5

25 de outubro (quarta-feira): NIS de final 6

26 de outubro (quinta-feira): NIS de final 7

27 de outubro (sexta-feira): NIS de final 8

30 de outubro (segunda-feira): NIS de final 9

31 de outubro (terça-feira): NIS de final 0

Auxílio Gás em dezembro

11 de dezembro (segunda-feira): NIS de final 1

12 de dezembro (terça-feira): NIS de final 2

13 de dezembro (quarta-feira): NIS de final 3

14 de dezembro (quinta-feira): NIS de final 4

15 de dezembro (sexta-feira): NIS de final 5

18 de dezembro (segunda-feira): NIS de final 6

Como consultar Auxílio Gás pelo CPF?

Com o número do seu CPF, você pode consultar seu Auxílio Gás fazendo uma ligação ou usando o aplicativo do Bolsa Família no seu celular. Veja como abaixo.

Aplicativo Bolsa Família

1. Baixe o app do Bolsa Família (https://www.caixa.gov.br/atendimento/aplicativos/bolsa-familia/Paginas/default.aspx).

2. Abra o aplicativo e escolha se quer entrar com a senha da sua conta CAIXA Tem ou com a sua senha do app Bolsa Família, que é a mesma do aplicativo do FGTS. Se não tiver uma senha ou uma conta com o seu CPF, é só clicar na opção que diz “desejo me cadastrar”.

3. Assim que entrar no aplicativo, clique no ícone de três linhas no canto superior esquerdo do aplicativo (veja abaixo na imagem). Depois disso, é só clicar em “Consulte seu benefício”.

Por telefone

1. Ligue para o número 111 (Atendimento CAIXA)

2. Assim que for pedido o seu CPF, digite os números no teclado do seu telefone.

3. Pronto! Agora aguarde a resposta do atendente.

Quem tem direito a receber o Auxílio Gás?

O Auxílio Gás é destinado a dois grupos específicos: famílias inscritas no CadÚnico, com renda mensal por pessoa igual ou inferior a meio salário mínimo (R$ 651 em 2023); e famílias com membros que recebam o BPC (Benefício de Prestação Continuada), inscritos ou não no CadÚnico, e que residam na mesma casa. O governo utiliza os dados do INSS e do Cadastro Único para selecionar os beneficiários.

Para checar se você pode receber o benefício, é possível utilizar o aplicativo o aplicativo Caixa Tem (Android ou iOS) ou ligar para o telefone 111. Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito pelo número 121.

O que é o Vale Gás?

O Auxílio Gás é um benefício que continua cobrindo 100% do preço médio do botijão de 13 quilos – medida possível por meio da PEC da Transição, que também garante um mínimo de R$ 600 mensais para cada beneficiário do Programa Bolsa Família em 2023.

O valor do Vale Gás é determinado a partir da pesquisa de preços realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Esse auxílio é pago a cada dois meses.