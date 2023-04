Aprenda como atualizar o Cadastro Único pela internet 2023

Manter o Cadastro Único atualizado é essencial para quem recebe benefícios do governo, como é o caso do Bolsa Família. No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como atualizar as informações cadastrais ou não sabem que precisam fazer isso, pelo menos, a cada 2 anos.

Por isso, nas próximas linhas, você vai aprender o passo a passo para atualizar o Cadastro Único por confirmação, de forma rápida e fácil.

Quem precisa atualizar o Cadastro Único em 2023?

Todas as pessoas que recebem benefícios de programas sociais do governo precisam atualizar o Cadastro Único (CadÚnico). Os mais utilizados entre eles são: Bolsa Família, Identidade Jovem (ID Jovem), Programa Minha Casa Minha Vida, Programa Nacional de Crédito Fundiário e Programa Nacional de Assistência Estudantil.

Os beneficiários já podem atualizar seu Cadastro Único em 2023, lembrando sempre que isso deve ser feito a cada 2 anos. Se você já atualizou ou confirmou seus dados nos últimos 12 meses, pode fazer a atualização no início do próximo ano, em 2024.

Como fazer a atualização do Cadastro Único pela Internet?

As únicas pessoas que podem fazer a atualização do Cadastro Único pela internet são aquelas que não precisam informar nenhuma mudança nas suas informações, ou seja: se não houve nenhuma alteração na sua família (nascimento, casamento ou morte) ou no seu endereço (mudança de casa), por exemplo, você pode seguir o passo a passo abaixo.

Passo a passo para atualizar seu CadÚnico pela internet por confirmação:

1. Acesse o site do Cadastro Único (cadunico.dataprev.gov.br);

2. Insira seu CPF e sua senha da sua conta Gov.br. Se não tiver uma, veja como fazer logo após esse passo a passo.

3. Assim que entrar com os dados da sua conta Gov.br, clique em “Atualização Cadastral por Confirmação”.

4. Você verá dois blocos: um de “Endereço da Família” e outro de “Composição Familiar”. Clique primeiro em “Endereço da Família”.

5. Revise as informações do endereço da sua família e, se não tiver mudado, confirme cada uma.

6. Depois, clique em “Composição Familiar”. Revise novamente cada informação e, se não tiver nenhuma mudança, confirme cada uma.

7. Quando você verificar que todos os dados informados estão corretos, o site ou o aplicativo mostrará duas caixas de seleção para confirmar as informações sobre o endereço da sua família e a composição dos membros dela. Depois de selecionar as duas opções, você pode clicar no botão “Confirmar dados do Cadastro Único”.

8. Pronto! Dados atualizados.

Passo a passo para criar uma conta Gov.br:

1. Acesse o site (www.gov.br) ou o aplicativo Gov.br;

2. Se estiver no aplicativo, clique no botão “Entrar com gov.br”. Se estiver no site, clique no botão “Criar conta gov.br”.

3. Digite seu CPF e clique em “Continuar”.

4. Leia os termos apresentados pelo site ou pelo aplicativo. Aceite clicando em “Continuar”.

5. Você vai precisar informar alguns dados pessoais para verificar que é você mesmo. Se aparecer um pedido que você não que responder, clique em “Tentar de outra forma” até achar a informação que prefere dar.

6. Logo depois, o Gov.br vai pedir alguns dados (como nascimento e nome da mãe) para confirmar a veracidade do cadastro.

7. Depois de confirmar as informações, será enviado um código de confirmação para o seu e-mail ou por mensagem de celular.

8. Após inserir o código de confirmação no site ou no aplicativo, crie uma senha para a sua conta Gov.br.

9. Agora sim! Sua conta Gov.br está criada.

Se, por algum motivo, você não conseguiu criar uma conta Gov.br, ou não teve sucesso em atualizar os dados do CadÚnico, vá para o posto de atendimento no qual você fez seu cadastro. Geralmente, é o CRAS mais próximo ou sua própria prefeitura. Lembre-se que o importante é confirmar suas informações a cada 2 anos para não ser bloqueado de receber os benefícios do governo.

Como faço para atualizar meu Cadastro Único presencial?

Passo a passo para atualizar seus dados no Cadastro Único:

1. É obrigatório levar:

- Documento com CPF (como RG) ou Título de Eleitor

(Também são aceitos Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, Carteira de Trabalho e, no caso de indígenas, o RANI – Registro de Nascimento Indígena)

- Documentos com CPF de cada membro da família

É recomendável levar também:

- Comprovante de residência

- Número de telefone atualizado

2. Ir pessoalmente até o posto de atendimento no qual você fez o cadastro no CadÚnico (geralmente, é um Centro de Referência da Assistência Social – CRAS ou a própria prefeitura).

3. Informar seus dados atualizados para um profissional do posto de atendimento (endereço, novo telefone, mudança de residência, nascimento ou óbito na família, etc.)

