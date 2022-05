Auxílio Gasolina de R$ 300 foi aprovado? Governo dá sinal verde

Com a alta do combustível, o governo federal já teria dado sinal verde ao Congresso Nacional para a aprovação do Auxílio Gasolina de R$ 100 a R$ 300, por mês, a taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativos. com baixa renda. O benefício pode passar a valer em outubro de 2022.

De acordo com publicação da CNN Brasil, do dia 27 de maio, a equipe econômica do governo Bolsonaro estaria disposta a aceitar o benefício, desde que o gasto ficar dentro do teto fiscal.

O Congresso também discute o valor do voucher para caminhoneiros; no ano passado o governo chegou a falar em um benefício de até R$ 400.

Auxílio Gasolina já foi aprovado?

O Auxílio Gasolina de R$ 300 ainda não foi aprovado, mas segue em discussão no Congresso Nacional. Em caso de aprovação do projeto, o benefício pode começar a ser pago a partir de 31 de outubro de 2022, após o segundo turno das eleições presidenciais.

O texto em análise na Câmara dos Deputados define como beneficiários os motoristas profissionais e as famílias incluídas em programas sociais federais com renda per capita de até dois salários mínimos (ou R$ 2.424).

Conforme o texto, motoristas de táxi, aplicativos e vans escolares, caminhoneiros e outros, mais as famílias de baixa renda inscritas no futuro Auxílio Combustível, terão direito a um benefício mensal de R$ 250, no mínimo. A cada semestre, esse valor será atualizado pela variação do preço médio dos combustíveis no mesmo período.