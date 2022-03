Qual a gasolina mais cara do Brasil em 2022? Confira preço das capitais

Em março de 2022, o preço médio de venda da gasolina no Brasil para as distribuidoras passou a ser R$3,86 por litro

Com a alta no preço dos combustíveis, e os reajustes determinados pela Petrobras, o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passou a ser R$3,86 por litro. No entanto, o valor disponível nos postos acaba sendo ainda maior, e varia de estado para estado. Saiba qual a gasolina mais cara do Brasil a partir do preço médio nas capitais.

Apesar do preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras ser R$3,86 por litro, o valor cobrado na bomba é ainda maior. Isso porque ele também é composto pelo valor do ICMS, de distribuição e revenda, custo do etanol anidro, CIDE e PIS/Pasep e COFINS, e da realização da Petrobras. O cálculo desses componentes varia em cada estado do país.

A partir da apuração realizada pelo Levantamento de Preços de Combustíveis (LPC), a mais abrangente pesquisa de preços de combustíveis automotivos e de GLP no Brasil, é possível ter conhecimento das variações no preço da gasolina ao redor do país. O levantamento é realizado semanalmente e contempla todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. Com base no período entre o dia 6 e 12 de março, confira abaixo quais são as 5 capitais com a gasolina mais cara do Brasil:

Gasolina mais cara do Brasil

Salvador – BA (R$7,556)

A partir de uma pesquisa que contempla 83 postos, a capital da Bahia é a que teve a maior alta com os novos preços, com a gasolina comum podendo chegar ao máximo de quase R$8.

Natal – RN (R$7,248)

Natal vem logo em seguida, ocupando o segundo lugar entre as capitais com a gasolina mais cara do Brasil. A partir da pesquisa em 25 postos, verificou-se que o valor médio do combustível ficou em R$7,248.

Goiânia – GO (R$7,160)

Em Goiânia, o preço médio da gasolina comum ficou em R$7,160, mas também pode ser encontrada no valor máximo de R$7,570.

Teresina – PI (R$7,141)

A partir da apuração em 41 postos, a capital do Piauí possui a quarta gasolina mais cara do Brasil. O preço mínimo é de R$6,880 mas pode chegar ao máximo de R$7,249.

Florianópolis – SC (R$7,132)

Florianópolis fica em quinto lugar entre as capitais com a gasolina mais cara do país, com o valor de R$7,132, a partir da pesquisa em 10 postos de gasolina. O preço máximo encontrado é de R$7,499.

Por que a gasolina é mais cara em alguns estados do Brasil?

Uma das principais razões para o preço da gasolina ser tão diferente em cada região do Brasil deve-se a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que muda de estado para estado. São Paulo, por exemplo, tem um dos valores mais baixos do país, logo, o preço da gasolina comum também figura entre os mais baratos, com uma média de R$6,388 na capital.

Notícias semelhantes:

10 países com a gasolina mais barata do mundo em 2022

10 países com a gasolina mais cara do mundo além do Brasil