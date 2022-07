Auxílio para caminhoneiro: quem tem direito a R$ 2 mil em agosto

O governo definiu o pagamento do Auxílio para caminhoneiro e as duas primeiras parcelas devem cair no dia 9 de agosto, no valor de R$ 2 mil. As informações são do Ministério do Trabalho e Previdência.

Isso significa, que o benefício mensal deve chegar a R$ 1 mil. O calendário divulgado até agora indica que a última parcela de 2022 será depositada em 17 de julho, uma semana antes do Natal.

Quem tem direito ao Auxílio Caminhoneiro são os transportadores de carga autônomos cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C) até 31 de maio de 2022.

De acordo com a estimativa da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), órgão responsável pelo registro dos profissionais, o Brasil tem mais de 870 mil caminhoneiros cadastrados para receber o benefício.

Em agosto, o pagamento do Auxílio Brasil será antecipado.

Datas de pagamento do Auxílio para Caminhoneiro

1ª e 2ª parcelas: 9 de agosto

3ª parcela: 24 de setembro

4ª parcela: 22 de outubro

5ª parcela: 26 de novembro

6ª parcela: 17 de dezembro