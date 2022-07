Auxílio Brasil antecipado em agosto: últimas notícias 2022

É oficial: o pagamento do Auxílio Brasil referente ao mês de agosto vai ser antecipado pelo governo federal. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União e prevê que os repasses comecem já no dia 9. A decisão, no entanto, não altera o calendário dos meses seguintes, pelo menos por enquanto. O Auxílio Brasil antecipado em agosto é a primeira de cinco parcelas de 600 reais, aprovadas em julho com a promulgação da PEC que instituiu estado de emergência até dezembro. Saiba como ficam os calendários de pagamento.

Datas do Auxílio Brasil antecipado em agosto

Os beneficiários do Auxílio Brasil estão acostumados a receber o repasse nos últimos dez dias úteis de cada mês – em julho, por exemplo, os pagamentos começaram no dia 18 e vão até o dia 29.

No entanto, de acordo com uma instrução normativa publicada no Diário Oficial da União, o Auxílio Brasil foi antecipado em agosto e quem tem direito ao benefício vai receber entre os dias 9 e 22 , de acordo com o calendário que leva em conta o final do Número de Identificação Social (NIS).

Confira como vai ficar o calendário de recebimento do Auxílio Brasil em agosto:

NIS final 1 – 9 de agosto;

NIS final 2 – 10 de agosto;

NIS final 3 – 11 de agosto;

NIS final 4 – 12 de agosto;

NIS final 5 – 15 de agosto;

NIS final 6 – 16 de agosto;

NIS final 7 – 17 de agosto;

NIS final 8 – 18 de agosto;

NIS final 9 – 19 de agosto;

NIS final 0 – 22 de agosto.

Calendário do Auxílio Brasil 2022 segue inalterado

Em princípio, apesar do Auxílio Brasil antecipado em agosto, o calendário segue inalterado nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro (mês em que deve ser paga a última das cinco parcelas de 600 reais, aprovadas no dia 13 de julho junto com a Proposta de Emenda à Constituição que instituiu estado de emergência no país).

Sendo assim, por enquanto, as datas de pagamento nos meses seguintes, divulgadas no início do ano, seguem as mesmas e a previsão inicial é de que os repasses sejam feitos na segunda quinzena de cada mês. A exceção ocorre no mês de dezembro – por causa das festas de fim de ano, os pagamentos começam no dia 12 e terminam antes do Natal.

No entanto, segundo informações publicadas pelo Blog do Nolasco, do R7, a intenção do Ministério da Cidadania é antecipar todos os pagamentos do Auxílio Brasil neste ano, a fim de que os beneficiários recebam sempre na primeira quinzena de cada mês. Caso isso aconteça, um novo calendário deve ser divulgado pelo governo federal em breve.

DATAS DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO BRASIL EM SETEMBRO

NIS final 1 – 19 de setembro;

NIS final 2 – 20 de setembro;

NIS final 3 – 21 de setembro;

NIS final 4 – 22 de setembro;

NIS final 5 – 23 de setembro;

NIS final 6 – 26 de setembro;

NIS final 7 – 27 de setembro;

NIS final 8 – 28 de setembro;

NIS final 9 – 29 de setembro;

NIS final 0 – 30 de setembro.

DATAS DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO BRASIL EM OUTUBRO

NIS final 1 – 18 de outubro;

NIS final 2 – 19 de outubro;

NIS final 3 – 20 de outubro;

NIS final 4 – 21 de outubro;

NIS final 5 – 24 de outubro;

NIS final 6 – 25 de outubro;

NIS final 7 – 26 de outubro;

NIS final 8 – 27 de outubro;

NIS final 9 – 28 de outubro;

NIS final 0 – 31 de outubro.

DATAS DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO BRASIL EM NOVEMBRO

NIS final 1 – 17 de novembro;

NIS final 2 – 18 de novembro;

NIS final 3 – 21 de novembro;

NIS final 4 – 22 de novembro;

NIS final 5 – 23 de novembro;

NIS final 6 – 24 de novembro;

NIS final 7 – 25 de novembro;

NIS final 8 – 28 de novembro;

NIS final 9 – 29 de novembro;

NIS final 0 – 30 de novembro.

DATAS DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO BRASIL EM DEZEMBRO

NIS final 1 – 12 de dezembro;

NIS final 2 – 13 de dezembro;

NIS final 3 – 14 de dezembro;

NIS final 4 – 15 de dezembro;

NIS final 5 – 16 de dezembro;

NIS final 6 – 19 de dezembro;

NIS final 7 – 20 de dezembro;

NIS final 8 – 21 de dezembro;

NIS final 9 – 22 de dezembro;

NIS final 0 – 23 de dezembro.

Auxílio Brasil antecipado em agosto será de 600 reais

O Auxílio Brasil antecipado em agosto será a primeira das cinco parcelas de 600 reais aprovadas em julho com a promulgação da PEC que instituiu estado de emergência no país até dezembro de 2022.

Têm direito a receber o Auxílio Brasil as famílias consideradas em situação de extrema pobreza (com renda mensal de até R$ 105 por pessoa) e as consideradas em situação de pobreza (com renda mensal entre R$ 105,01 e R$ 210 por pessoa), desde que tenham pelo menos uma gestante ou uma pessoa menor de 21 anos de idade no grupo familiar.

Além do aumento temporário de 200 reais no valor a ser repassado para o beneficiário, a PEC:

– Aumentou o Vale-Gás para 100% do preço médio nacional do botijão de 13kg (divulgado mensalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP);

– Criou um auxílio para caminhoneiros e taxistas de até R$ 1 mil;

– Autorizou o repasse aos estados e municípios para financiar a gratuidade de transporte coletivo para os idosos;

– Liberou créditos para incentivar os estados a reduzirem a carga tributária do etanol para reduzir o preço dos combustíveis;

– Reforçou o programa Alimenta Brasil, que compra alimentos de pequenos produtores para distribuir a famílias em situação de insegurança alimentar.

Como receber o benefício?

Grupos familiares que se encaixam nas condições devem estar inscritas CadÚnico e aguardar a inclusão no benefício. Quem ainda não está no cadastro único, no entanto, precisa procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo ou um posto de atendimento da prefeitura munido dos documentos de todos os membros familiares e dos comprovantes que atestam a renda familiar, atestado de matrícula dos menores em instituições regulares de ensino e comprovante de acompanhamento pré-natal no caso de gestantes, por exemplo. Vale lembrar que a inclusão no CadÚnico não garante o benefício.

Para consultar se está apto a receber o Auxílio Brasil, o cidadão deve acessar o aplicativo do programa ou do Caixa Tem. Também é possível fazer a consultar no site do Auxílio Brasil ou ligando gratuitamente para o telefone 0800 707 2003. O canal de atendimento do Ministério da Cidadania, para tirar dúvidas, é o número 121.