Auxílio para caminhoneiros de R$ 400: entenda proposta e como receber

No mesmo dia em que o Observatório Social da Petrobras revelou que o preço médio atual do litro do diesel é o mais caro da década, Bolsonaro promete a criação de um auxílio diesel. Ação será paga como auxílio para caminhoneiros autônomos e poderá ter valor de até R$ 400. A medida busca atenuar as ameaças de greve feitas pela categoria para o próximo dia 1º de novembro.

O auxílio para caminhoneiros ou auxílio diesel seria uma forma de compensar o aumento descontrolado dos preços. Já que entre agosto de 2020 e agosto de 2021, no período de em um ano, o litro do diesel teve aumento no preço em cerca de 35%.

Conforme dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP), o preço do litro do diesel S10 no Brasil nesta semana varia entre R$ 5 e R$ 6,79. Porém, mesmo que os caminhoneiros optem por abastecer com o óleo diesel comum, não terão uma economia significativa. Isso porque o valor médio do litro do diesel comum está entre R$ 4,97 e R$ 6,41 no Brasil.

Os preços são afetados pelos vários reajustes implementados pela Petrobras. Outro fator é a política de adotar o dólar nas transações da Petrobras. Assim, sem dizer de onde irá sair o dinheiro, Bolsonaro se comprometeu em pagar um auxílio para caminhoneiros.

As declarações presidente da República ocorreram durante inauguração da obra hídrica do Ramal do Agreste na cidade de Sertânia, em Pernambuco. A fala foi um dos auges do discurso de inauguração da obra que ainda não pode funcionar. Isso porque ela depende de uma obra vetada pelo próprio presidente.

Quem irá receber o auxílio diesel para caminhoneiros?

Com tom de pré-campanha, Bolsonaro não deu detalhes de como irá funcionar o auxílio para caminhoneiros. O presidente disse apenas que “mais informações e os números vão ser revelados em breve”. Contudo, em sua fala, ele destaca que o auxílio diesel terá como foco caminhoneiros autônomos.

“Nós vamos atender aos caminhoneiros autônomos… são em torno de 750 mil caminhoneiros que receberão uma ajuda para compensar o aumento do diesel”, afirmou Bolsonaro.

Sendo assim, o presidente não esclarece se caminhoneiros ligados à cooperativas ou associações serão beneficiados pelo auxílio diesel para caminhoneiros. Além disso, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) estima que existam cerca 800 mil profissionais autônomos.

Dessa forma, pela número de beneficiários dito por Bolsonaro, o auxílio prometido não chegaria a comtemplar todos os caminhoneiros autônomos do Brasil.

Quando será começa o auxílio para caminhoneiros autônomos?

Não há informações concretas de quando o auxílio diesel para caminhoneiros autônomos começará a ser pago. A verdade é que, por enquanto, o benefício segue sendo mais uma fala sem fundamento de Bolsonaro, já que o governo sequer conseguiu liberar o pagamento do Auxílio Brasil.

A principal dificuldade é a fonte de recursos incertas, já que Bolsonaro já se comprometeu com uma série de outros auxílios e pagamentos extras com montantes que ultrapassam bastante o teto de gastos. Assim, não é possível estimar quando o pagamento começará.

Porém, como as leis eleitorais proíbem a criação de benefícios sociais em ano de eleições, a base aliada de Bolsonaro precisará articular o pagamento do auxílio para caminhoneiros até o fim deste ano. Bolsonaro afirma que o governo federal irá repassar detalhes em breve, mas não chegou a definir um prazo para o lançamento da medida.

Qual o valor do Auxílio para caminhoneiros?

Bolsonaro não definiu um valor para o auxílio diesel para caminhoneiros autônomos. E sem uma fonte de recursos definida, não é possível prever de quanto será o auxílio. Apesar disso, o Estadão apurou que Bolsonaro pretende liberar um pagamento mensal de R$ 400 para os caminhoneiros.

Nesse contexto, fontes internas do governo confirmaram o valor ao Estadão. Essas fontes disseram que toda equipe econômica foi surpreendida pelo anúncio. Isso reforça o tom eleitoral da fala e aumenta as dúvidas sobre se o auxílio para caminhoneiros se tornará uma realidade.

Mesmo assim, o rumor é de que o governo federal irá pagar o auxílio para caminhoneiros autônomos entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022. Assim, o pagamento do auxílio diesel para caminhoneiros teria validade inicial de um ano. O pagamento ocorreria durante todo o ano eleitoral de 2022.

Apesar do valor semelhante, o benefício não terá relação com o Auxílio Brasil.

