Banco Central adia recolhimento do FGTS com PIX

O recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pelo PIX foi adiado, segundo a Chefia da Divisão de Fiscalização do FGTS do Ministério da Economia. De acordo com o órgão, a implementação do FGTS Digital não se concretizou. Anteriormente, o anúncio foi feito no dia 22 de dezembro pelo diretor da Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central (BC), João Manoel Pinto de Mello.

Recolhimento do FGTS com o PIX

A possibilidade do Pix para recolher o FGTS deve ter lançamento junto com o FGTS Digital. Trata-se de uma nova plataforma com o objetivo de reunir a apuração, a cobrança, o recolhimento e o lançamento das contribuições para o fundo. De acordo com a Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, o novo sistema gerará redução de custos para as empresas. Afinal, os empregadores deixarão de emitir cerca de 70 milhões de guias de recolhimento por ano e poderão acompanhar digitalmente o pagamento e a destinação das contribuições.

Além disso, o diretor do Banco Central anunciou durante o evento que o recolhimento do FGTS pelo Pix aumenta a concorrência entre as instituições financeiras. Por que não será mais necessário estabelecer convênios entre a empresa e um banco.

Funções do Pix

No começo deste mês de dezembro, a Receita Federal e o Banco do Brasil confirmaram um convênio para permitir que empresas paguem impostos a partir de QR Code, no sistema do Pix. O movimento vale para companhias obrigadas a entregar a Declaração de Débitos e de Créditos Tributários Federais, Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb). Ademais, em novembro ocorreu o lançamento do PagTesouro, Trata-se uma plataforma digital de pagamentos do Tesouro Nacional integrada ao Pix.

