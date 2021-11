Benefício bloqueado do Auxílio Brasil? Saiba o que fazer

O Auxílio Brasil, programa criado para substituir o Bolsa Família, começou a ser pago em novembro e, nos primeiros dias de pagamento, muitos beneficiários foram surpreendidos com o bloqueio do benefício. Para esses cidadãos, o valor médio de R$217,18 não foi liberado. O principal motivo para ter o benefício bloqueado é o cadastro desatualizado no CadÚnico, cuja inscrição é fundamental para ter acesso ao Auxílio Brasil. Entenda o que pode causar o bloqueio das famílias no novo programa.

O que pode bloquear o benefício?

Estar inscrito no CadÚnico é o primeiro passo para ter acesso ao Auxílio Brasil. No entanto, só isso não basta: o responsável familiar precisa manter todos os dados dos membros da família atualizados na base de dados do governo federal. Isso significa que cadastro desatualizado da família no CadÚnico pode ser a principal razão do bloqueio.

Para não ter o benefício bloqueado, qualquer alteração nas condições familiares deve ser informada no cadastro que dá acesso ao Auxílio Brasil, segundo orientações do Ministério da Cidadania, já que qualquer inconsistência pode causar o bloqueio. É a mesma regra que valia para o Bolsa Família.

Dados como endereço, telefone, e-mail, renda mensal, nascimento, morte ou saída de casa de algum membro devem, portanto, ser informados ao CadÚnico imediatamente para evitar o bloqueio. Para isso, o responsável familiar precisa ir até o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para solicitar a atualização.

Além disso, o Auxílio Brasil tem outros requisitos, que, se não forem cumpridos, podem levar ao bloqueio do benefício, como a frequência escolar, esquema vacinal de crianças com até sete anos em dia e acompanhamento pré-natal, no caso das gestantes.

Por isso, antes de ir até uma agência da Caixa para tentar sacar o benefício, é importante que o responsável familiar verifique a situação cadastral no site ou aplicativo do CadÚnico ou pelo telefone 0800 707 2003 (ligação gratuita).

Como resolver o benefício bloqueado do Auxílio Brasil?

Se ao tentar receber o Auxílio Brasil, você descobriu que teve seu benefício bloqueado, procure o CRAS mais próximo de sua residência munido dos documentos de todos os membros familiares para fazer a atualização dos dados no CadÚnico.

Se possível, leve também comprovante de residência e comprovante de matrícula escolar dos membros com menos de 21 anos. O sistema que dá acesso ao Auxílio Brasil, então, fará a verificação dos dados e, se tudo estiver de acordo com as exigências, o benefício será liberado.

Para saber se a família está cadastrada ou não e se precisa atualizar o Cadúnico, é possível checar a situação do registro por meio do site ou do aplicativo Meu CadÚnico. Se os dados estiverem atualizados, a recomendação também é ir a um centro de atendimento. Em alguns municípios, o atendimento é feito mediante agendamento.