Por que o Bolsa Família diminuiu o valor?

O Bolsa Família de 2023 foi remodelado com valor mínimo de R$ 600, mas os pagamentos pode ter outras cifras. Seu Bolsa Família diminuiu o valor? Veja o cálculo para entender se a quantia está correta ou não.

Bolsa Família diminuiu o valor?

O programa de distribuição de rende federal, o Bolsa Família, tem valor mínimo estipulado em R$ 600, mas o valor pode diminuir pela metade por causa da regra de proteção.

A regra de proteção do Bolsa Família começou a vigorar em junho de 2023 e permite aqueles que registraram aumento da renda familiar per capita, de R$ 218 a meio salário, não terá o benefício cortado imediatamente. Pelo contrário, o beneficiário continuará recebendo 50% do auxílio, por até dois anos.

Portanto, o Bolsa Família diminuiu para alguns beneficiários, que podem receber R$ 300 no mês de julho.

O pagamento do Bolsa Família é realizado conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). De acordo com o governo, o horário em que o pagamento é depositado na conta pode variar de acordo com o calendário estabelecido pelo programa. Mas geralmente, dinheiro cai na conta por volta das 9h da manhã.

Julho - calendário Bolsa Família 2023

NIS com final 1: 18 de Julho, terça

NIS com final 2: 19 de Julho, quarta

NIS com final 3: 20 de Julho, quinta

NIS com final 4: 21 de Julho, sexta

NIS com final 5: 24 de Julho, segunda

NIS com final 6: 25 de Julho, terça

NIS com final 7: 26 de Julho, quarta

NIS com final 8: 27 de Julho, quinta

NIS com final 9: 28 de Julho, sexta

NIS com final 0: 31 de Julho, segunda

Valor do Bolsa Família

O programa Bolsa Família paga em 2023 um adicional de R$ 50 por integrante da família com idade entre 7 e 18 anos incompletos. Se uma família do benefício possui uma criança com 10 anos de idade, por exemplo, o benefício será de R$ 650.

Há o acréscimo de 50 reais para gestantes. A quantia "bônus" será depositada durante os 9 meses no caso das grávidas.

Depois que a criança nascer, o valor do bolsa família será ainda maior, com adicional de R$ 150. O montante é pago por integrante da família que tenha de 0 a 6 anos.

O valor do Bolsa Família pode reduzir se o beneficiário não se encaixe mais em nenhum destes casos. Isso pode acontecer após um pente fino do governo federa, que pede para manter os dados do Cadúnico sempre atualizados.

Agora, se não houve mudança no núcleo familiar e o pagamento diminui sem explicações, o beneficiário pode reclamar da situação através do telefone 121, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

É possível também se informar no Fale Conosco do site www.mds.gov.br é e pelo Aplicativo Bolsa Família.

