Bolsa Família de outubro com aumento: veja calendário de pagamentos

O pagamento do Bolsa Família de outubro de 2026 já tem datas definidas para os beneficiários do programa. Os depósitos começam na segunda-feira, 19 de outubro, e seguem até 30 de outubro, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Os pagamentos são realizados pela Caixa Econômica Federal de forma escalonada. Dessa forma, cada grupo de beneficiários recebe o dinheiro em uma data específica, conforme o final do NIS.

Calendário do Bolsa Família de outubro de 2026

Confira abaixo quando o benefício será pago em outubro:

NIS final 1: 19 de outubro

NIS final 2: 20 de outubro

NIS final 3: 21 de outubro

NIS final 4: 22 de outubro

NIS final 5: 23 de outubro

NIS final 6: 26 de outubro

NIS final 7: 27 de outubro

NIS final 8: 28 de outubro

NIS final 9: 29 de outubro

NIS final 0: 30 de outubro

Assim, os primeiros beneficiários a receber o Bolsa Família em outubro serão aqueles cujo NIS termina em 1. O último grupo será o de NIS final 0, com pagamento previsto para 30 de outubro.

Qual é o valor do Bolsa Família em outubro?

O Bolsa Família terá novo valor a partir de outubro de 2026. O governo federal reajustou os benefícios em 15,04%, fazendo com que o valor mínimo pago por família passe de R$ 600 para R$ 691.

A atualização foi oficializada pelo Decreto nº 13.120, publicado em setembro, e considera a variação acumulada do INPC entre março de 2023 e agosto de 2026. O pagamento com os valores corrigidos começa na folha de outubro.

O valor recebido por cada família, porém, pode ser superior aos R$ 691, já que o programa considera a quantidade de integrantes e a composição familiar para calcular os benefícios.

Com o reajuste, o Benefício de Renda de Cidadania passa de R$ 142 para R$ 164 por integrante da família. Já o Benefício Primeira Infância sobe de R$ 150 para R$ 173 por criança de zero a sete anos incompletos.

O Benefício Variável Familiar também foi atualizado: passou de R$ 50 para R$ 58 por integrante que se enquadre nas regras, como gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes.

O governo estima que o benefício médio passe de R$ 675 para R$ 777 por família após a atualização. Esse valor é uma média, portanto não significa que todos os beneficiários receberão R$ 777. O pagamento depende da composição e das características de cada família.

O beneficiário pode consultar informações sobre o pagamento pelos canais oficiais da Caixa e do governo federal. Entre as opções está o aplicativo Bolsa Família, que permite verificar o valor da parcela, a situação do benefício e as datas de pagamento. É possível consultar informações pelo Caixa Tem, utilizado para movimentar os valores depositados pela Caixa.

Para consultar, o beneficiário deve informar os dados solicitados pelo aplicativo, como CPF ou informações relacionadas ao benefício. Quem tiver dúvidas sobre a situação cadastral ou sobre a permanência no programa também pode procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do município.

Quem tem direito ao benefício?

O Bolsa Família é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) que atendam aos critérios de renda estabelecidos pelo programa.

A inscrição no CadÚnico, porém, não significa entrada automática no Bolsa Família. A seleção das famílias é realizada pelo governo a partir das informações cadastrais e dos critérios do programa. Também é necessário manter os dados atualizados e cumprir as chamadas condicionalidades, que envolvem áreas como saúde e educação, quando aplicáveis à composição familiar.

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