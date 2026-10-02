Economia

Bolsa Família de outubro com aumento: veja calendário de pagamentos

Pagamento deste mês vem com aumento

Escrito por Anny Malagolini
Calendário do Bolsa Família de outubro de 2026 Foto: arquivo
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

O pagamento do Bolsa Família de outubro de 2026 já tem datas definidas para os beneficiários do programa. Os depósitos começam na segunda-feira, 19 de outubro, e seguem até 30 de outubro, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Os pagamentos são realizados pela Caixa Econômica Federal de forma escalonada. Dessa forma, cada grupo de beneficiários recebe o dinheiro em uma data específica, conforme o final do NIS.

Calendário do Bolsa Família de outubro de 2026

Confira abaixo quando o benefício será pago em outubro:

  • NIS final 1: 19 de outubro
  • NIS final 2: 20 de outubro
  • NIS final 3: 21 de outubro
  • NIS final 4: 22 de outubro
  • NIS final 5: 23 de outubro
  • NIS final 6: 26 de outubro
  • NIS final 7: 27 de outubro
  • NIS final 8: 28 de outubro
  • NIS final 9: 29 de outubro
  • NIS final 0: 30 de outubro

Assim, os primeiros beneficiários a receber o Bolsa Família em outubro serão aqueles cujo NIS termina em 1. O último grupo será o de NIS final 0, com pagamento previsto para 30 de outubro.

Qual é o valor do Bolsa Família em outubro?

O Bolsa Família terá novo valor a partir de outubro de 2026. O governo federal reajustou os benefícios em 15,04%, fazendo com que o valor mínimo pago por família passe de R$ 600 para R$ 691.

A atualização foi oficializada pelo Decreto nº 13.120, publicado em setembro, e considera a variação acumulada do INPC entre março de 2023 e agosto de 2026. O pagamento com os valores corrigidos começa na folha de outubro.

O valor recebido por cada família, porém, pode ser superior aos R$ 691, já que o programa considera a quantidade de integrantes e a composição familiar para calcular os benefícios.

Com o reajuste, o Benefício de Renda de Cidadania passa de R$ 142 para R$ 164 por integrante da família. Já o Benefício Primeira Infância sobe de R$ 150 para R$ 173 por criança de zero a sete anos incompletos.

O Benefício Variável Familiar também foi atualizado: passou de R$ 50 para R$ 58 por integrante que se enquadre nas regras, como gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes.

O governo estima que o benefício médio passe de R$ 675 para R$ 777 por família após a atualização. Esse valor é uma média, portanto não significa que todos os beneficiários receberão R$ 777. O pagamento depende da composição e das características de cada família.

O beneficiário pode consultar informações sobre o pagamento pelos canais oficiais da Caixa e do governo federal. Entre as opções está o aplicativo Bolsa Família, que permite verificar o valor da parcela, a situação do benefício e as datas de pagamento. É possível consultar informações pelo Caixa Tem, utilizado para movimentar os valores depositados pela Caixa.

Para consultar, o beneficiário deve informar os dados solicitados pelo aplicativo, como CPF ou informações relacionadas ao benefício. Quem tiver dúvidas sobre a situação cadastral ou sobre a permanência no programa também pode procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do município.

Quem tem direito ao benefício?

O Bolsa Família é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) que atendam aos critérios de renda estabelecidos pelo programa.

A inscrição no CadÚnico, porém, não significa entrada automática no Bolsa Família. A seleção das famílias é realizada pelo governo a partir das informações cadastrais e dos critérios do programa. Também é necessário manter os dados atualizados e cumprir as chamadas condicionalidades, que envolvem áreas como saúde e educação, quando aplicáveis à composição familiar.

Veja também:

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Bolsa Família vai ter décimo terceiro

Bolsa Família vai ter 13° salário em 2026? O que esperar do pagamento extra no fim do…

Fim da greve da Caixa hoje horário hoje de atendimento

Fim da greve da Caixa hoje: como fica o horário de atendimento do banco

Nossa Senhora Aparecida feriado

Ditadura Militar quem foi criou o feriado de Nossa Senhora Aparecida no Brasil?

greve da Caixa

Os bancos ainda estão de greve hoje? Veja situação da Caixa e dos Correios

McDonald’s big mac

Big Mac fica 23% mais caro e McDonald’s enfrenta debandada de clientes

Quem criou as bets no Brasil

Quem criou as bets no Brasil? Veja como as apostas foram legalizadas e depois…

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes