Bolsa Família: prazo para contestar auxílio negado já começou

Inscritos no Bolsa Família podem contestar auxílio emergencial negado, cancelado ou bloqueado. O prazo começou ontem (20) e finaliza no dia 29 de dezembro, valendo também para problemas com o auxílio residual de R$ 300. A contestação deve ser feita no site do Dataprev.

Passo a passo para contestar auxílio negado

A contestação do auxílio negado deve ser feita pela internet, no site da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev). Não é necessário ir até as agências da Caixa para fazer o procedimento. Veja o passo a passo:

Acesse o site da Dataprev, na seção de “Consulta ao Auxílio Emergencial”; Informe o número do CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento; Clique em enviar; Depois disso, caso seu benefício tenha sido negado, o Dataprev vai informar o motivo da negativa; Inicie o pedido de contestação na mesma página, caso não concorde com a justificativa indicada.

Ademais, o Ministério da Cidadania divulgou novas regras para contestar o auxílio negado. Indicando que vai disponibilizar uma ferramenta informatizada à Defensoria Pública da União (DPU). Dessa forma, os beneficiários devem enviar documentos ao instituto de acordo com o motivo da negativa.

Por exemplo, se o motivo da negativa for que beneficiário tenha emprego com carteira assinada, é preciso enviar documento que comprove a inexistência de vínculo de emprego. Como é o caso de tela do CNIS que comprove a ausência de remuneração nos últimos 3 meses para vínculos em aberto, ou que comprove o vínculo fechado.

Prazos para contestação

Beneficiários que foram considerados inelegíveis para receber o auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família) têm até o dia 26 de dezembro para fazer a contestação no site do Dataprev. Ao passo que, acabou ontem o período para contestação de auxílio emergencial de R$ 600 cancelado, por indícios de irregularidades.

