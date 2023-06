Bolsa Família reduzido vai pagar 50% do valor para grupo

A partir do mês de junho de 2023, um grupo de beneficiários terá o Bolsa Família reduzido em 50%. A mudança na regra do programa de transferência de renda pode pegar algumas famílias de surpresa, mas a diminuição tem explicação.

Resumo da notícia

Benefício do Bolsa Família reduzido

Regra de proteção do Bolsa Família

Valor do Benefício

Por que o Bolsa Família foi reduzido?

A regra de proteção do Bolsa Família começou a vigorar em junho de 2023 e permite aqueles que registraram aumento da renda familiar per capita, de R$ 218 a meio salário, não terá o benefício cortado imediatamente. Pelo contrário, o beneficiário continuará recebendo 50% do auxílio, por até dois anos.

É que agora o governo federal permite que aqueles beneficiários que conquistam emprego CLT, por exemplo, e que passaram a ganhar mais do que o mínimo permitido para receber do programa, então possam continuar recebendo o benefício - mesmo que pela metade.

Então, aqueles que ainda não tinham comunicado ao governo o aumento na renda, podem ter caído na peneira do programa social e já podem receber a menos a partir de junho.

Neste ano, o valor da linha de pobreza aumentou para R$ 218. Para tanto, o novo Bolsa Família garante o valor mínimo de R$ 600 por família, o acréscimo de R$ 150 por criança de até seis anos e o adicional de R$ 50 por criança ou adolescente (de sete a 18 anos) e por gestante, além de uma renda mínima per capita.

Dias de pagamento do Bolsa Família em junho

Abaixo está o calendário de pagamento do mês de junho.

17 de junho, sábado - depósito para inscritos com NIS final 1;

20 de junho, terça-feira - depósito para inscritos com NIS final 2;

21 de junho, quarta-feira - depósito para inscritos com NIS final 3;

22 de junho, quinta-feira- depósito para inscritos com NIS final 4;

23 de junho, sexta-feira - depósito para inscritos com NIS final 5;

26 de junho, segunda-feira - depósito para inscritos com NIS final 6;

27 de junho, terça-feira - depósito para inscritos com NIS final 7;

28 de junho, quarta-feira - depósito para inscritos com NIS final 8;

29 de junho, quinta-feira- depósito para inscritos com NIS final 9;

30 de junho, sexta-feira - depósito para inscritos com NIS final 0;