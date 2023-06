Regra de proteção Bolsa Família 2023: quem tem direito e como funciona

Além do aumento no pagamento, uma novidade no Bolsa Família 2023 é a regra de proteção aos beneficiários. Agora, mesmo que o beneficiário aumente a renda e não se encaixe nos critérios do programa de transferência de renda, ele não será cortado imediatamente. Entenda o motivo.

Resumo da notícia:

Como funciona a Regra de Proteção do Bolsa Família?

Qual é o valor do Bolsa Família na regra de proteção?

Como perde o Bolsa Família?

O que é a regra de proteção Bolsa Família 2023?

Desde o mês de junho, o Governo Federal passou a garantir um um apoio às famílias que estão entrando no mercado de trabalho e, assim, aumentando a renda. Se as condições de vida melhorarem e a renda por pessoa subir para além da renda limite de entrada, o benefício continuará sendo pago por um período. O objetivo é estimular o emprego e a carteira assinada.

Com a nova regra de proteção do Bolsa Família, os beneficiários poderão permanecer no programa por até 24 meses, mas recebendo 50% do valor do benefício.

“Se alguém está no Bolsa Família e consegue um emprego com carteira assinada, nós somos comunicados e examinamos essa renda. Se ela ultrapassar o per capita de meio salário mínimo, somos comunicados pelo sistema de emprego e a pessoa sai do Bolsa Família, mas não sai do Cadastro Único", explica o ministro Wellington Dias.

E se perder o emprego?

O governo tratou de garantir que as famílias que se desligarem do Bolsa Família, mas perderem renda e precisarem voltar ao programa terão prioridade no retorno.

Quanto é pago no Bolsa Família 2023?

O programa paga o valor mínimo de R$ 600 por família, além do acréscimo de R$ 150 por criança de até seis anos, e também o adicional de R$ 50 por criança ou adolescente (de sete a 18 anos) e por gestante, além de uma renda mínima per capita.

Uma das principais exigências para continuar recebendo é manter o cadúnico atualizado, podendo ficar no máximo 24 meses sem atualização.